Regina Torné formó parte de El chavo del 8, ¿qué personaje interpretó? Así lucía, ¿la recuerdas? VIDEO

Tristemente hace algunas horas la Asociación Nacional de Actores dio a conocer el lamentable fallecimiento de Regina Torné, legendaria actriz de novelas, teatro y cine a la edad de 82 años.

Aunque fue mayormente conocida por sus papeles de villana en la pantalla chica, Torné también formó parte de uno de lo shows de comedia más importantes de la historia: ‘El chavo del 8', ¿cuándo salió? Aquí te compartimos todos los detalles.

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¿De qué murió Regina Torné a la edad de 82 años?

A pesar de que el anuncio de su muerte trascendió rápidamente en medios de comunicación, no se tenía claridad acerca de las causa que le había arrebatado la vida a la primera actriz, y es hasta ahora que se tienen más detalles.

En un entrevista de De primera Mano, el licenciado Vega, amigo cercano de la actriz, reveló que Regina Torné gozaba de buena salud, no obstante, alrededor de las 5:30 de la tarde del miércoles 11 de noviembre de 2026, tuvo un infarto: “Fue un infarto (…) Ella era una mujer muy sana, pero bueno, ya son situaciones propias de la edad”.

La triste historia de la hija de Regina Torné, a 20 años de prisión filtran sus fotos. / Redes sociales

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¿Cuál fue el capítulo del Chavo del 8 en el que salió Regina Torné?

Con una trayectoria que ya pesaba a pesar de su juventud, Regina Torné fue llamada por Roberto Gómez Bolaños, para interpretar el papel de Gloria, la tía de Paty, en uno de los capítulos de la comedia en 1978.

Cuando Gloria, llego a la vecindad, su belleza rápidamente captó la atención de personajes como Don Ramón y el Profesor Jirafales, quienes de inmediato se portaron más amables de lo normal, lo que provocó la molestia de ‘La bruja del 71’ y de Doña Florinda.

Esta fue la única vez que Torné salió en el programa de Roberto Gómez Bolaños, pues tiempo después, Gloria fue interpretada por la actriz Maricarmen Vela.

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¿En qué novelas y películas participó Regina Torné?

Su nivel de interpretación, belleza y carácter, provocaron que Regina Torné fuera considerada para diferentes personajes a lo largo de su carrera, siendo las villanas su fuerte, ¿en qué proyectos sobresalió? Te lo compartimos.



Como agua para chocolate (1992) - Mamá Elena

(1992) - Mamá Elena Agujetas de color de rosa (1994) - Mercedes Bosch

(1994) - Mercedes Bosch Catalina y Sebastián (1999) - Antonieta

La loba (2010) - Doña Prudencia Gutiérrez

(2010) - Doña Prudencia Gutiérrez Siempre tuya Acapulco (2014) - Soraya Patiño

Desafortunadamente para la actriz el drama no se quedaba en los sets cuando la cámara se apagaba, pues en su vida personal Regina Torné, tenía que lidiar con el hecho de que su hija estaba en la cárcel.