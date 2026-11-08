¡De luto! Bárbara Mori despide a su abuela a los 105 años: “la liberación del alma”

En los últimos días el mundo del espectáculo se ha visto nublado por diferentes decesos de figuras importantes, tal fue el caso de María Alicia Delgado, actriz y comediante que murió a los 77 años de edad a causa de un agresivo cáncer que la aquejaba.

Desafortunadamente, hace algunas horas Bárbara Mori también se vistió de luto, a causa del triste fallecimiento de su abuela de 105 años de edad, ¿qué dijo al respecto y cómo tomó la noticia? Aquí te compartimos más detalles.

Barbara Mori analiza el tema de la muerte / YouTube: El rincón de los errores

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¿Qué dijo Bárbara Mori sobre la muerte de su abuelita Gladys?

Fue a través de una publicación de Instagram que Bárbara Mori compartió una serie de fotografías para despedirse de su abuelita Gladys, recordándola como una mujer excepcional.

“Porque la soledad no siempre se siente bien. Gladys era una mujer que le encantaba salir, viajar, caminar, mandar. Le gustaba jugar, le gustaba vestirse, ponerse tacones. Se maquillaba, se peinaba, se ponía súper coqueta y salía a la calle todos los días a conquistar el mundo”, aseguró.

La protagonista de ‘Rubí’ mencionó que los últimos días de vida de Gladys ya no la estaba pasando muy bien, pues su salud empezó a mermar: “Hace tiempo que ya no escuchaba bien, que ya no veía bien, que sus sentidos estaban disminuyendo lo cual limitaba cada vez más su experiencia en ese cuerpo”, reveló.

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¿De qué murió Gladys, la abuelita de Bárbara Mori?

Hasta el momento, Bárbara Mori no ha dado más detalles acerca de la causa de muerte de su abuelita Gladys, no obstante, sí reveló que ella tenía buena salud, de tal manera que incluso en los últimos años no necesitó visitar ningún hospital.

“Este año cumplió 105 años, siempre se mantuvo lúcida, increíblemente sana y jamás pisó un hospital hasta estos últimos años”. Bárbara Mori

Bárbara Mori dijo además en su publicación que Gladys poco a poco empezó a presentar deterioro en su vista y audición, lo que provocó que su independencia se viera comprometida: “Hace tiempo que ya no escuchaba bien, que ya no veía bien, que sus sentidos estaban disminuyendo lo cual limitaba cada vez más su experiencia en ese cuerpo”.

Muerte abuelita Bárbara Mori / Canva

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¿Cómo reaccionó Bárbara Mori a la muerte de su abuelita de 105 años de edad?

Aunque en sí misma una pérdida como la de Gladys es dolorosa, Bárbara Mori dejó claro que el hecho de que su abuela de alguna manera ya no fuera ella, y que estuviera perdiendo distintas capacidades la hizo cuestionarse sobre la vida y la muerte.

“Creo profundamente en la reencarnación, en la trascendencia del alma y en la posibilidad de que nuestra existencia cambia de forma pero continúa su viaje. Por eso, la partida de la abuela representa para mí mucho más que una despedida” reveló la actriz.

Finalmente, quien encarnara a algunas de las protagonistas más bellas de la pantalla chica, mencionó que la partida de su abuelita Gladys era una liberación no solo para ella, sino también para “las mujeres y los hombres de nuestra familia, de los códigos, memorias y cargas que hemos heredado y sostenido a lo largo del tiempo”.

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