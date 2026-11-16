A solo unas semanas de que la actriz de Atrévete a soñar, Ilean Almaguer, anunciara su regreso a las telenovelas, un compañero de serie sufre una devastadora pérdida.

Un famoso actor, recordado por su participación en Atrévete a soñar, anunció la muerte de su madre, misma que dio a conocer en redes sociales con un emotivo mensaje que conmovió a miles de internautas. Te mostramos de quién se trata.

Actor de Atrévete a soñar sufre la muerte de su madre / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Quién es el actor de Atrévete a soñar que anunció la muerte de su madre?

Se trata del actor colombiano, Lucas Velásquez, quien atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de su madre. A través de su cuenta de Instagram, el artista, recordado por su trabajo en Atrévete a soñar, publicó una serie de fotografías, entre ellas una en la que sostiene la mano de su progenitora.

Algunos compañeros famosos respondieron al post, acompañando al actor en este complicado momento:



Roberto Carlo: “ Que belleza lo que escribes mi querido Lucas. Te abrazo con todo mi corazón a ti y tu familia ”,

”, Sebastián Martínez: “ Hermano mío. Los que tuvimos el inmenso placer de compartir con ella sabemos que todo lo que dices es cierto ”, entre otros.

Cientos de comentarios respaldan los sentimientos del actor, dando a conocer así su pésame.

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El actor Lucas Velásquez, de Atrévete a soñar, sufre muerte de su madre / Instagram: @lucasvelasquezc

¿De qué murió la madre del actor Lucas Velásquez?

El actor Lucas Velásquez, en su mensaje, compartió que acompañó a su madre durante sus últimas semanas, una experiencia que, aunque difícil, describió como profundamente significativa.

Contó que, en medio de un mes “cargado de malas noticias y de mucho sufrimiento”, logró encontrar “la belleza” en la oportunidad de servirla, cuidarla y ser su bastón:

Un mes cargado de malas noticias y de mucho sufrimiento pero en el que supe encontrar la belleza también. Poder servirte, cuidarte, ser tu bastón. Con pocas cosas en la vida me he sentido tan pleno. Nuestros roles intercambiados en el crepúsculo de tu vida. Cuanta belleza. Lucas Velásquez

No se sabe qué enfermedad padecía la madre del actor, pero sí aseguró que los últimos meses fueron de cuidados por algún supuesto mal que la aquejó.

Finalmente, agradeció por todos los momentos que vivieron juntos, además de afirmar que todos los que la conocieron, saben que fue una gran persona:

Los que se cruzaron en tu camino te amaron hasta el final de tus dias, y lo seguirán haciendo. Amaron a esa mujer frentera, genuina y sin filtros, pero sobre todo, generosa. Poniendo siempre el bienestar de los otros por encima del tuyo. Allá nos reencontraremos, tocaremos la guitarra, cantarémos y nos fundiremos en un abrazo infinito. GRACIAS MAMÁ! TE AMO POR SIEMPRE. Lucas Velásquez

Velásquez dijo que estuvo presente en el momento en el que su madre partió:

Sentirte tan cerquita y tan confiada en tu hijo. Tu negrito. Y la fortuna de haber estado ahi. A tu lado. Agarrados de la mano y acariciando tu cara hasta tu último aliento. Dicen que ese último instante es el momento de mayor paz que un ser humano pueda sentir. Confío que así fue. Lucas Velásquez

La esposa de Lucas Velásquez también se unió a las despedidas, reiterando que su familia la extrañará “muchísimo”.

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¿Quién es Lucas Velásquez?

Lucas Velásquez Correa es un actor de telenovelas, series y teatro, nacido en 1981. Su carrera creció en 2003, con su interpretación de Marcos Galindo en Francisco, el matemático.

Más adelante apareció en otras telenovelas, como Mentir para vivir, Los Reyes, La marca del deseo y en Atrévete a soñar.

En 2016 decidió instalarse en Los Ángeles, California. Fuera de Colombia, su trabajo más reconocido es La casa de las flores, la serie de Netflix del director mexicano Manolo Caro.

En lo personal, Lucas Velásquez está casado con Ilean Almaguer, su compañera en Atrévete a soñar, una de las parejitas que surgió en pleno set de grabación.

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