El mundo deportivo se viste de luto nuevamente. Tras la muerte de Luis García, el padre de un colaborador del equipo Toluca, se confirma el deceso de Miguel Ángel Guevara Campos, un exfutbolista mexicano, a los 31 años. Te contamos lo que se sabe.

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Muere Miguel Ángel Guevara Campos a los 31 años / Redes sociales

Así anunciaron la muerte del exfutbolista mexicano, Miguel Ángel Guevara Campos

Fue a través de redes sociales que los familiares de Miguel Ángel Guevara Campos dieron a conocer la muerte del exfutbolista mexicano. Mencionaron que el atleta falleció el 10 de noviembre en Canadá.

Hasta el momento, no se han revelado las causas de su fallecimiento. Tan solo se limitaron a escribir un emotivo mensaje de despedida, en el que expresan lo mucho que lo extrañarán y el gran vacío que dejó con su pérdida.

“Nuestro querido Miguel Guevara falleció recientemente en Canadá, país al que había viajado buscando un futuro mejor y nuevas oportunidades para él y los suyos. Miguel fue una persona excepcional, recordada y destacada siempre por su gran pasión por el fútbol y, sobre todo, por el liderazgo, la entrega y el cariño con el que siempre guió a quienes lo rodeaban, ganándose con razón el título de nuestro entrañable ‘capitán’”, escribieron.

La noticia se hizo viral en redes sociales y los fans no han dudado en lamentar los hechos, así como también desearle lo mejor a la familia en su duelo.

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¿Cuánto dinero se necesita para repatriar el cuerpo del exfutbolista mexicano, Miguel Ángel Guevara Campos?

Mediante la página ‘GoFundMe’, la familia de Miguel Ángel Guevara Campos pidió donativos para repatriar el cuerpo del exfutbolista a Veracruz, su lugar de origen. Según mencionaron, se requieren cerca de 500 mil pesos para costear los trámites necesarios.

“Los gastos de repatriación son muy elevados y superan las posibilidades de su familia en este momento. Por ello, apelamos a la solidaridad que siempre ha caracterizado a nuestra comunidad. Cualquier aportación, por pequeña que parezca, será de gran ayuda para lograr que el capitán Guevara regrese a casa”, se lee.

Indicaron que, en caso de no poder donar, difundieran la campaña. Finalizaron agradeciendo el apoyo de los fanáticos y mencionando que el dinero sería recibido por la hermana del deportista, quien se encontraría en Canadá.

“Agradecemos infinitamente cada muestra de apoyo, sus oraciones y el cariño con el que honramos la memoria de nuestro querido Miguel. De antemano, muchas gracias por ayudarnos a traerlo de vuelta con los suyos. Todas las transferencias serán recibidas por Eunice Guadalupe Guevara Campos, hermana de Miguel, quien está apoyando en el país en donde se encuentra Miguel”, concluyeron.

Cabe mencionar que la familia, al parecer, ya llegó a la meta, pues la página indica que los donativos están “bloqueados”.

Campaña de donativos para Miguel Ángel Guevara Campos / Redes sociales

¿Quién era el exfutbolista mexicano, Miguel Ángel Guevara Campos?

Miguel Ángel Guevara Campos fue un exfutbolista mexicano. Era originario de Veracruz y desde muy joven se involucró en el fútbol al trabajar con diversos equipos como Pachuca, Pumas y los Tiburones Rojos de Veracruz.

También colaboró con los Jaguares de la Universidad de Xalapa y formó parte del equipo que conquistó el campeonato de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas.

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