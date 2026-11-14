Luto en la TV: Muere querido actor de Dr. House tras terrible enfermedad; tenía 47 años, ¿qué le pasó?

Luego del inesperado deceso de la actriz y comediante María Alicia Delgado en la Ciudad de México, el mundo de la farándula nuevamente se vuelve a sacudir tras el anuncio de la muerte de famoso actor de Hollywood, ¿su proyecto más importante? La famosa serie de ‘Dr. House’. ¿Quién es y de qué murió? Te lo revelamos.

Muere / Redes sociales

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¿Quién fue el actor de ‘Dr. House’ que murió a los 47 años de edad?

Se trata de nada más y nada menos que de Charles F. Porter, actor y productor que nació el 13 de marzo de 1979 en Oxford, Inglaterra, dejando este mundo el pasado 3 de noviembre de 2026 a los 47 años de edad.

Aunque Porter soñaba con llegar a la NFL, una inesperada lesión en la espalda provocó que sus sueños en el deporte terminaran demasiado pronto, por lo que finalmente decidió incursionar en el mundo de la actuación.

Charles F. Porter murió a los 47 años de edad / Redes Sociales

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¿Qué se sabe acerca de la muerte de Charles F. Porter?

El actor y exatleta falleció el pasado 2 de noviembre de 2026 en su cada de Calabasas, California, a causa de las complicaciones derivadas por el linfoma de Hodgkin, una enfermedad con la que luchó durante cerca de 18 años.

Porter fue diagnosticado con dicha enfermedad en 2010, y desde aquel momento se sometió a un sinnúmero de procedimientos médicos como trasplantes de médula ósea y células madre.

El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer del sistema linfático, y se origina cuando los linfocitos B mutan y empiezan a multiplicarse sin control dentro del cuerpo, acumulándose en ganglios linfáticos y otros órganos.

Hasta ahora no se conoce la causa exacta que desencadena dicha enfermedad, aunque sí se sabe que puede presentarse en su mayoría en personas de entre 20 y 30 años y mayores de 65 años.

Charles F. Porter y su esposa / Redes Sociales

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¿Cómo fue el último adiós de Charles F. Porter?

El actor que formó parte de uno de los capítulos de ‘Dr. House’, murió rodeado de sus seres queridos, de Renée Tab, su cuñada, su mejor amigo, Duke William L y su esposa, Candice Tab Porter.

Esta última tomó sus redes sociales para hacer el anuncio oficial de la muerte de su esposo, dos días después de su fallecimiento, asegurando que a pesar de haber estado juntos por 18 años, ella se sentía enamorada de Porter como el primer día. Mencionó que aunque es un momento doloroso, agradece el tiempo que pasaron juntos.

“Gracias, Charles Porter, por ser el hombre más grande que he conocido, nuestro protector familiar, por amarme a mí y a las niñas tan profundamente, y por darnos una vida llena de más amor, risas y hermosos recuerdos de lo que jamás hubiera podido imaginar”, dijo Candice en una publicación de Instagram.

Chales F. Porter participó en series como ‘Dr. House’, ‘Bones’, ‘Sin rastro’, y películas como ‘Celtic Pride’ y ‘Johnny Was’.