Carlos Bonavides destapa qué pasará con los bienes de María Alicia Delgado tras su muerte: “Mucho dolor”

Tristemente este 4 de noviembre de 2026 se dio a conocer la inesperada muerte de María Alicia Delgado, actriz y comediante de programas como ‘Derbez en cuando’, a los 77 años de edad al ser atacada por un cáncer de páncreas.

¿Qué pasará con sus bienes? Carlos Bonavides dio detalles al respecto. Aquí te revelamos lo que compartió el actor.

La actriz se mantenía vigente a sus 77 años de edad. / Redes sociales

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¿De qué murió la actriz María Alicia Delgado?

María Alicia se mantuvo vigente en sus proyectos televisivos hasta el último momento de su vida sin que nadie sospechara que estaba lidiando con un cáncer de páncreas mortal.

Según relatos de Yodi Marcos, amiga íntima de la actriz, desafortunadamente María Alicia decidió no seguir ningún tratamiento médico, pues además de que era una persona muy miedosa, el diagnóstico llegó a ella cuando la enfermedad estaba ya muy avanzada.

¿María Alicia Delgado dejó herencia? / Archivo TVNotas

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¿Quién se quedará con la herencia de María Alicia Delgado?

En su más reciente encuentro con la prensa, Carlos Bonavides, amigo cercano de la actriz, reveló que se encontraba muy triste debido a la pérdida de la humorista: “venimos con mucho dolor por el fallecimiento de nuestra hermana (…) estuvimos con ella hasta el final”, aseguró.

El actor de “Salud, dinero y amor” fue cuestionado sobre si él apoyará al hijo de María Alicia, y al respecto dijo que él tenía entendido que una persona se encargaría de la casa que dejó la actriz y que sería Yodi Marcos la que administraría sus recursos económicos.

“María Alicia dejó a cargo a Yodi [Marcos] para que administre los centavos, para que no le falte nada [a su hijo], en la medida de lo posible” Carlos Bonavides

🚨MARÍA ALICIA DELGADO, LA ACTRIZ SUFRIÓ MUCHO TRAS DIAGNÓSTICO DE C4NCER🚨 . 🚨CARLOS Y TADEO BONAVIDES: MARÍA ALICIA DELGADO e.p.d Sufrió mucho en sus últimos días tras enfermedad🚨 . El primer actor nos cuenta el encargo especial que le hizo horas antes de su fallecimiento https://t.co/exARFX8LeU — Edn (@edorantes1) November 8, 2026

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¿Por qué María Alicia Delgado le dejó todo a su hijo antes de morir?

Un año antes de morir y en exclusiva para TVNotas, María Alicia Delgado reveló que además de amar su trabajo en la televisión, tenía una razón de mucho peso para no retirarse: su hijo de 28 quien tiene una discapacidad.

Según detalles compartidos por la actriz, su hijo estaba por terminar la carrera de Diseño Gráfico, sin embargo, debido a su sordera y los aparatos que tenía que comprarle, los gastos se elevaban hasta el cielo: “Por eso yo todavía estoy dándole al trabajo. Aún no podría retirarme. Entre la universidad y sus aparatos auditivos, está cañón”, mencionó.

Tristemente la actriz no tuvo una vida fácil, y no solo por la discapacidad de su amado hijo, sino porque aparentemente, María Alicia estaba distanciada de su familia, incluso en sus últimos momentos de vida.