Muere icónico conductor de noticias que empezó su trayectoria en TV desde los 80: “Estábamos a su lado”

A meses de la trágica muerte de un colaborador del canal de noticias, N+, el mundo de la televisión despide a otra querida personalidad de la pantalla.

Se confirmó esta tarde la lamentable muerte de un querido y famoso presentador de noticias, con casi 50 años de carrera. La noticia fue compartida por su propia hija en una desgarradora publicación en redes sociales. Te contamos de quién se trata.

Conductor de noticias murió recientemente / Pixabay

¿Qué conductor de noticias con casi 50 años de carrera murió recientemente?

Se trata de Harold Greene, presentador de noticias que durante décadas informó a los televidentes de Los Ángeles desde varias de las estaciones más importantes de la ciudad, falleció el martes 3 de noviembre a los 82 años, pero se informó recientemente.

La noticia fue confirmada por su hija, Courtney Greene, a través de un post de Facebook:

Nuestro querido esposo, padre, tío y amigo se ha despedido por última vez. Con el corazón encogido, compartimos la noticia de que Harold falleció anoche. Courtney Greene

La noticia ha causado cientos de reacciones no solo en la publicación, si no también en compañeros del ámbito que compartieron con él numerosas anécdotas, transmisiones y noticias internacionales.

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Harold Greene, fallecido conductor de noticias / People

¿De qué murió el conductor de noticias Harold Greene?

En su mensaje, Courtney, hija del fallecido Harold Greene, no detalló ni ahondó sobre las causas de muerte del famoso conductor de noticias, por lo que muchos comenzaron a especular.

Sin embargo, Courtney sí mencionó que estuvieron junto a él al momento en que el presentador trascendió:

Mi madre y yo estuvimos a su lado, y en la habitación se respiraba un amor inmenso. Nos imaginamos que ya se está instalando en la gran redacción del cielo; sin duda, con algunas sugerencias sobre cómo deberían hacerse las cosas. Fue una persona muy querida y sabemos que muchos lo echarán de menos. Courtney Greene

Courtney invitó a familiares, amigos y televidentes a compartir fotos y recuerdos favoritos de Greene, y anunció que se organizará un homenaje después de las fiestas (día de acción de gracias).

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Esta fue la carrera y trayectoria de Harold Greene en televisión

Antes de convertirse en una figura frente a las cámaras, Harold Greene construyó su trayectoria desde abajo. Según CBS LA, retomado de People, comenzó como redactor, camarógrafo y productor en distintas redacciones locales del sur de California.

En 1978 se incorporó a KABC, de donde se marchó para buscar otras oportunidades antes de regresar en 1982. Permaneció allí hasta el año 2000, un periodo de casi dos décadas que consolidó su imagen ante la audiencia de Los Ángeles.

Harold ganó premios Emmy y tres premios Murrow, y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, que le fue otorgada en 1999, según el sitio web oficial de ese galardón.

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