Joanna Vega-Biestro dedica DESGARRADOR mensaje a su padre a un año de su pérdida: “Mi papá murió”

Luego de enfrentar semanas de polémica por su conflicto con Gala Montes, Joanna Vega-Biestro reapareció en redes por un motivo muy distinto. La conductora recordó a su padre en el primer aniversario de su muerte y compartió una reflexión que evidenció lo mucho que aún extraña al hombre que marcó su vida.

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Joanna Vega-Biestro sufrió la partida de su padre Alejandro Vega Torra

¿Qué mensaje dedicó Joanna Vega-Biestro a su padre a un año de su muerta?

La conductora de Sale el sol, Joanna Vega-Biestro, conmovió a sus seguidores al publicar una fotografía junto a su padre en el primer aniversario luctuoso de su partida. A través de Instagram, la periodista de espectáculos acompañó la imagen con una reflexión en la que expresó el profundo vacío que dejó su ausencia y todo lo que todavía soñaba compartir con él.

“Mi papá murió y yo todavía no estaba lista para dejar de ser su hija. Todavía me faltaba llamarlo para contarle mis cosas, pedirle consejos, reírnos de cualquier tontería y seguir haciendo recuerdos juntos. Me faltaba verlo cumplir más años, seguir creciendo a su lado y compartir tantas cosas que pensé que todavía nos quedaban por vivir. Porque no importa la edad que tengas, nunca llega el momento en el que dejas de necesitar a tu papá. Y eso es lo que más duele de perderlo. No es solamente extrañarlo todos los días, es extrañar también todo lo que ya nunca vamos a poder vivir juntos”.

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¿Cómo se enteró Joanna Vega-Biestro de la muerte de su papá en pleno programa en vivo?

La muerte del padre de Joanna Vega-Biestro tomó por sorpresa tanto a la conductora como a sus compañeros de Sale el sol. La mañana del 6 de noviembre de 2025 parecía transcurrir con normalidad. Incluso, la actriz Dalilah Polanco se encontraba como invitada especial dentro de la emisión.

Sin embargo, una llamada desde producción cambió por completo el rumbo del programa. Joanna abandonó repentinamente el foro y minutos después la audiencia entendió la razón. Conmovidos y entre lágrimas, Ana María Alvarado y Mauricio Mancera compartieron la triste noticia durante la transmisión.

“Estábamos aquí en el programa y desafortunadamente hablaron para… Ay, perdón, pero es que está muy triste; para decir que había fallecido el papá de Joanna Vega-Biestro y la verdad lo sentimos mucho” Ana María Alvarado

El momento quedó grabado en la memoria de muchos televidentes debido a la sensibilidad con la que los conductores reaccionaron ante la inesperada situación.

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¿De qué murió el papá de Joanna Vega-Biestro?

Horas después de darse a conocer la noticia, Ana María Alvarado ofreció más detalles sobre el fallecimiento del señor Vega Torra. La periodista explicó que el padre de Joanna Vega-Biestro murió mientras dormía, situación que permitió a la familia despedirse con la tranquilidad de que no sufrió durante sus últimos momentos.

Ana María Alvarado “Tuvo la muerte de los justos, mientras dormía. Cuando le tocaron a la puerta ya no respondió, descanse en paz. El señor estaba enfermo, estaba bien, pero pues allá arriba mandan”

Aunque la familia mantuvo gran parte del proceso en la esfera privada, las palabras de la comunicadora ayudaron a dimensionar el difícil momento que atravesaba la conductora.