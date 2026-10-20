¿Joanna Vega-Biestro confirma demanda vs. Gala Montes por amenazas? Asegura: “Las autoridades están de mi lado”

Luego de que Joanna Vega-Biestro respondiera a las “amenazas” de Gala Montes y dejara entrever una posible demanda, la conductora de ‘Sale el sol’ volvió a ser cuestionada sobre la polémica que se desató entre ella y la intérprete de ‘Tacara’ a raíz de su salida de La casa de los famosos México 2026. ¿Ya inició un proceso legal? ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: Gala Montes arremete vs. Poncho de Nigris y vuelve a responder a Joanna Vega-Biestro, ¿amenaza con golpearla? VIDEO

¿Joanna Vega-Biestro ya emprendió acciones legales contra Gala Montes? / Redes sociales/Mezcalent

¿Cuáles fueron las supuestas ‘amenazas’ que Gala Montes hizo contra Joanna Vega-Biestro?

Después de que Gala Montes renunciara a La casa de los famosos México 2026 a menos de 48 horas de haber ingresado, Joanna Vega-Biestro compartió la versión de que la actriz habría agredido físicamente a una de las personas del staff del reality, lo que generó la reacción de Montes.

A través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, la intérprete de ‘Tacara’ expresó: “A la que le voy a partir la madre es a ti (Joanna Vega-Biestro) por estar inventando ma… así como ella me acosa, yo la puedo acosar. Yo no tengo hijos ni nada que perder”, y agregó:

“Tú quieres que vaya al kínder de tu hija y me le pare enfrente, ¿no, verdad? Entonces respeta. No lo voy a hacer, pero es lo que estás haciendo. Respeta o voy a hacer que respetes, Joanna”. Gala Montes

Lee: Joanna Vega-Biestro explota vs. Flor Vigna tras ‘criticar’ a la producción de La casa de los famosos México 2026

Gala Montes explotó vs. Joanna Vega Biestro / FB: Gala Montes

¿Qué dijo Joanna Vega-Biestro ante las palabras de Gala Montes?

Horas después de la postura emitida por Gala Montes, Joanna Vega-Biestro se pronunció a través de ‘Sale el sol’ sobre las palabras de la joven actriz. La periodista argumentó que la información que había compartido era fidedigna y podía sostener que no inventó ni mintió.

Por otra parte, sobre las acusaciones de hostigamiento, señaló que al tratarse de una persona pública, ella solo había ejercido su labor como periodista. Sin embargo, al abordar las palabras que dijo sobre su hija menor, pidió que la dejara fuera de una conversación de adultos y advirtió de posibles acciones legales.

“Cualquier expresión que pueda representar una amenaza o una intimidación hacia ella será tomada con toda la seriedad que corresponde. Si alguien tiene algo que reclamarme por mi trabajo, que sea conmigo, con mi hija no… Estoy debidamente asesorada. De ser necesario, ejerceré las acciones legales que correspondan para proteger la integridad, seguridad e intereses de mi hija y los mío”. Joanna Vega-Biestro

Lee: Joanna Vega-Biestro acusa al novio de Alicia Villarreal de “sumarle problemas” a la cantante, VIDEO

Joanna Vega-Biestro se defendió de las palabras de Gala Montes. / Redes sociales

¿Joanna Vega-Biestro emprendió acciones legales contra Gala Montes por ‘amenazas’ a su hija menor?

Desde entonces la controversia entre Joanna Vega-Biestro y Gala Montes se ha mantenido latente, por lo que en un reciente encuentro con los medios de comunicación, la periodista de ‘Sale el sol’ dejó entrever que ya había iniciado un proceso legal contra la exhabitante de La casa de los famosos México.

“Las autoridades están de mi lado, con eso les puedo decir todo. Es lo único que me dan chance de decir ahorita. O sea, las leyes protegen a mi hija. Salen a decir que nunca me ha amenazado, pues qué están viendo, o que nunca amenazó a mi hija. Hizo dos videos y fueron muy claras las palabras que utilizó”. Joanna Vega-Biestro

Pese a que no confirmó un proceso legal contra Gala Montes y tampoco dio detalles, sí descartó subir con ella al ring, como se ha propuesto en redes, pues aseguró que sería lucrar con lo que ocurrió con su hija. “Estaría cometiendo una estupidez”.

Hasta el momento, la actriz y cantante no se ha pronunciado al respecto ni ha confirmado una demanda en su contra por parte de Joanna Vega-Biestro.

No te pierdas: Joanna Vega-Biestro ¿ofendida por los dichos de Naim Darrechi? Explota y le lanza fuerte mensaje: “Sea hombrecito”