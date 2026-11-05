Hijo de María Alicia Delgado rompe el silencio tras muerte de la actriz; revelan qué pasará con él: VIDEO

El mundo del espectáculo sigue en shock por la sorpresiva muerte de María Alicia Delgado, actriz reconocida por participar en proyectos como ‘El diario de Daniela’ y ‘Cero en conducta’, a los 77 años. La noticia se dio a conocer durante la tarde del pasado 4 de noviembre.

De acuerdo con el reporte de diversos medios de comunicación y el testimonio de algunos allegados, la causa fue cáncer. Como se sabe, una de las mayores preocupaciones de la celebridad era su hijo Rafael, quien padece una discapacidad auditiva.

Muchos se han preguntado cómo está el joven y qué pasará con él ahora que su madre ya no está. Ante esto, es el mismo joven quien rompe el silencio al respecto. Te contamos lo que dijo.

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María Alicia Delgado murió el 4 de noviembre a los 77 años / Redes sociales

¿Quién es el hijo de María Alicia Delgado y cómo era su relación con la actriz?

La actriz María Alicia Delgado dio a luz a su único hijo, Rafael, en 1997, cuando ella tenía 48 años. La identidad del padre es hasta el momento desconocida. La famosa solo ha dicho que el hombre estuvo ausente.

Desde el nacimiento, Rafael ha lidiado con muchas complicaciones médicas, incluyendo problemas cardíacos y sordera. En 2025, la propia María Alicia contó a TVNotas que, a sus entonces 76 años, no podía retirarse del medio artístico, pues tenía que velar por las necesidades de su vástago.

“Mi hijo ya tiene 28 y gracias a Dios está por terminar la carrera de diseño gráfico. Por eso yo todavía estoy dándole al trabajo. Aún no podría retirarme. Entre la universidad y sus aparatos auditivos, está cañón”, expresó.

La celebridad dejó claro que su prioridad era su hijo y aseguró que, sin importar nada, seguiría trabajando. Durante la conversación, manifestó sentirse muy orgullosa de la manera en la que Rafael luchó contra sus condiciones médicas.

“No ha sido fácil ni para él ni para mí, pero mi hijo es un guerrero. Ha evolucionado mi muchacho. Mi hijo no solo estudia, sino que ve de dónde ganar dinero. Ahorita se metió a trabajar de noche, en una taquería. Sale a las 6 de la mañana. Trae unos aparatos excelentes que tienen una súper potencia y constantemente están saliendo otros nuevos que le permiten oír mucho mejor. Eso sí, son carísimos”. María Alicia Delgado

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María Alicia Delgado tuvo solo uno hijo / Archivo TVNotas

Hijo de la actriz María Alicia Delgado habla sobre la muerte de su madre

Desde la noche del 4 de octubre, se ha estado llevando a cabo el funeral de la actriz María Alicia Delgado. Familiares, colegas y amigos asistieron para darle el último adiós. Por supuesto, su hijo estuvo presente y dio algunas declaraciones a la prensa, incluyendo TVNotas.

El joven se dijo muy agradecido por todo el apoyo que la gente y los medios de comunicación han mostrado en estos momentos tan dolorosos. Sin embargo, pidió respeto y privacidad ante el duelo que la familia está pasando.

También reconoció estar muy afectado por la pérdida de su mamá. Señaló que siempre la extrañará y recordará todos los momentos bonitos que vivieron juntos.

“No puedo decirlo con palabras, pero muchas gracias a todos”. Hijo de María Alicia Delgado

Por otro lado, Yodi Marcos, esposa de Carlos Bonavides, contó que el joven estará bajo su cuidado a partir de ahora. Y es que María Alicia le hizo prometer en su momento que lo cuidaría si algo llegara a pasarle.

Yodi Marcos “Yo le hice la promesa de que voy a estar pendiente de él. Gracias a Dios, con los años que hemos tenido de convivencia, siempre ha habido un acercamiento. Rafa me ve como su mamá también, se lleva muy bien con Tadeo (el hijo de Yodi y Carlos Bonavides), entonces hay mucha comunicación con nosotros, se acerca, va a la casa, come, entonces sí hay mucha cercanía con nosotros”

¿Qué tipo de cáncer padecía la actriz María Alicia Delgado?

De acuerdo con declaraciones de Yodi Marcos, la actriz María Alicia Delgado fue diagnosticada con cáncer de páncreas. La enfermedad hizo metástasis en varios órganos del cuerpo como el riñón e hígado.

Marcos mencionó que su gran amiga quiso mantener el tema en privado, pues no deseaba verse envuelta en el escrutinio público.

“Desgraciadamente, el cáncer era de los peores que hay y era una persona muy necia y muy miedosa, nunca quiso atenderse cuando se le indicó que ella se sentía mal; le mandaron a hacer endoscopias, mil estudios, y ella dijo: ‘no me voy a hacer nada’”, sentenció.

Al parecer, la actriz no era muy creyente de la medicina y no quiso tomar tratamiento en su momento:

“Ella nunca quiso hacer quimios ni ningún tratamiento, ella era negativa a todas las medicinas, la única que llegaba a tomar era paracetamol. Me dijo que si en algún momento había que tratar de reanimarla, entubarla o cosas así, que no lo permitiera. Ella del hospital ya no salió; obviamente fue decayendo más, porque nunca llevó un tratamiento para eso”. Yodi Marcos

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