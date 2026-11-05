Muere Humberto Musacchio, reconocido periodista mexicano, a los 83 años; ¿de qué murió?

A tan solo unas horas de darse a conocer la muerte de la actriz María Alicia Delgado, México vuelve a vestirse de luto por el fallecimiento de otra figura reconocida en el país.

Se trata de Humberto Musacchio, destacado periodista, escritor y ensayista mexicano, quien dedicó más de cinco décadas de su vida al periodismo, especialmente al ámbito cultural.

¿Qué se sabe sobre el sensible fallecimiento del comunicador y cuál fue su legado en el periodismo mexicano? Te contamos los detalles.

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Muere Humberto Musacchio, periodista mexicano.

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¿Quién fue Humberto Musacchio y cuál fue su trayectoria en el periodismo mexicano?

Humberto Musacchio nació en el estado de Sonora en 1943 y fue un reconocido periodista, escritor, cronista, ensayista e investigador mexicano, considerado una de las figuras más importantes del periodismo cultural en el país, al dedicar más de cinco décadas a esa profesión.

Estudió Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero fue en 1969 cuando comenzó a ejercer profesionalmente el periodismo, colaborando en los medios de comunicación más importantes de México.

Fue jefe de las secciones culturales de ‘El universal’ y ‘Unomásuno’, jefe de redacción de este último diario y subdirector fundador de ‘La jornada’.

Musacchio destacó por sus investigaciones sobre la historia de la prensa y la cultura mexicana y su trabajo permitió documentar la evolución del periodismo cultural y preservar parte de la memoria intelectual del país.

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Humberto Musacchio / Redes sociales

¿De qué murió Humberto Musacchio? Esto se sabe sobre su muerte

Hasta el momento, no se ha revelado la causa de muerte del periodista Humberto Musacchio, por lo que se desconoce qué es lo que pudo haber provocado su fallecimiento.

Se sabe que falleció la noche del 4 de noviembre a los 83 años de edad, así lo anunciaron colegas cercanos y los medios de comunicación con los que colaboró en vida.

La noticia ha causado múltiples reacciones en el ámbito periodístico y cultural de México.

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Humberto Musacchio / Redes sociales

Así despidieron al periodista Humberto Musacchio tras darse a conocer su muerte

Tras darse a conocer el fallecimiento de Humberto Musacchio mediante una publicación de Consuelo Sáizar de la Fuente, expresidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), quien confirmó la noticia y despidió al periodista con palabras de cariño y tristeza, comenzaron a llegar múltiples reacciones y mensajes de despedida.

“Ha muerto Humberto Musacchio. Y no encuentro palabras para describir mi dolor ante esta noticia. Abrazo a Marusia, a Aldo, a sus nietos, tan amados. A Duska, a todos los que tanto lo admiramos, los que tanto lo hemos querido.” Consuelo Sáizar de la Fuente

Entre ellos destacan los de diversos medios de comunicación, como periódicos y canales de televisión, así como los del Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Cultura. A través de sus mensajes, estas instituciones reconocieron la amplia y trascendente trayectoria del ensayista, escritor y cronista mexicano.

El pasado mes de septiembre, el periodismo sufrió la muerte de Óscar Mario Beteta, reconocido en la radio mexicana.

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