¡Briggitte Bozzo rompe el silencio! ¿La actriz terminó con su novio tras pleito con Gala Montes? VIDEO

Luego del sonado pleito entre Briggitte Bozzo y Gala Montes previo a La casa de los famosos México a raíz de la polémica con Lau Stylist, la actriz venezolana fue cuestionada por la prensa sobre su verdadero sentir hacia su colega y, de paso, sobre la sospechosa ausencia de su novio en sus redes sociales. ¿El escándalo terminó con su relación? ¡Te contamos todos los detalles!

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Briggitte Bozzo rompe el silencio sobre Gala Montes y su novio. / Liliana Carpio y Freepik

¿Qué pasó entre Gala Montes y Briggitte Bozzo antes del estreno de La casa de los famosos México 2026?

Previo al esperado estreno de la cuarta temporada de La casa de los famosos México, Gala Montes y Briggitte Bozzo protagonizaron un acalorado intercambio de declaraciones en redes sociales en medio de la “cancelación” de Lau Stylist.

Todo comenzó cuando la intérprete de Tacara recordó públicamente que su excompañera de proyecto había trabajado de la mano con stylist. A partir de ese momento, los internautas comenzaron a relacionar sus mensajes con supuestas indirectas.

Ante la ola de señalamientos, Bozzo rompió el silencio para deslindarse de la polémica, asegurando que no tiene necesidad de vivir hablando de los demás. Pese a que sus palabras fueron breves, su postura y el marcado acento con el que se expresó generaron una nueva reacción de Gala Montes:

"¿Y desde cuándo eres tan venezolana? O sea, es que tú eres venezolana cuando te conviene y, cuando te conviene, eres mexicana. Como Lau, justo así”. Gala Montes

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Gala Montes y Briggitte Bozzo tuvieron un fuerte intercambio de declaraciones. / Mezcalent

¿Briggitte Bozzo está dispuesta a una reconciliación con Gala Montes tras su pleito en redes?

Desde aquel pleito en redes, ninguna de las dos había dado mayores declaraciones; sin embargo, en un reciente encuentro con la prensa, Briggitte Bozzo confesó su verdadero sentir hacia Gala Montes tras roces que enfrentaron semanas atrás.

“Mi Galita... siempre le voy a desear lo mejor. Siempre le deseo lo mejor y aquí estoy para lo que necesite. A veces tenemos nuestras bajas y nuestras altas, pero aquí estoy siempre”. Briggitte Bozzo

Por otra parte, sobre la pelea pública que incendió las redes antes de LCDLFM, Bozzo reveló que ya existió una conversación la actriz y cantante, donde ambas dejaron entrever que el cariño sigue intacto pese a las diferencias.

“Me llegó a escribir que nos quería mucho y que nos viéramos pronto. Yo le contesté que estaba para ella y que cualquier cosa aquí estoy”. Briggitte Bozzo

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¿Briggitte Bozzo deja atrás sus diferencias con Gala Montes? / Redes sociales

¿Briggitte Bozzo puso en riesgo su relación tras el pleito con Gala Montes?

En ese mismo encuentro con la prensa, Briggitte Bozzo fue cuestionada sobre la sospechosa ausencia de su novio en algunos eventos, pues luego de mostrarse sumamente cercanos, dejaron de compartir contenido juntos constantemente, lo que generó alarma entre sus seguidores.

De acuerdo con la exhabitante de La casa de los famosos México, su romance va viento en popa, pero tomaron ladecisión de llevar su amor en cierta privacidad “Mi relación va increíblemente bien, solamente que ya no nos exponemos tanto. Hay gente que dentro de todo es muy envidiosa”.

De esta manera, Briggitte Bozzo descartó que su noviazgo esté en peligro tras el escándalo con Gala Montes. Además, cabe recordar que en más de una ocasión ha manifestado sus deseos de seguir construyendo un futuro junto a su pareja.

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