Muerte de Regina Torné: ¿Su hija podría recibir la herencia de la actriz pese a estar en prisión?

El fallecimiento de Regina Torné conmocionó al mundo del espectáculo por el impacto que dejó la actriz gracias a su amplia trayectoria.

Sin embargo, la noticia también despertó dudas sobre lo que ocurrirá con su herencia y sus bienes, pues su hija se encuentra cumpliendo condena en prisión.

¿Quién podría recibir la herencia de Regina Torné tras su muerte? Te contamos.

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Murió Regina Torné a los 82 años / Redes Sociales

¿Se sabe quiénes son los herederos de Regina Torné?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer públicamente quiénes serían los herederos de Regina Torné ni si la actriz dejó un testamento en el que especificara cómo quería distribuir sus bienes.

En la descendencia de la primera actriz, sobreviven su única hija, Regina del Pilar Campos Incháustegui, quien permanece en prisión, así como sus tres nietos. Por esta razón, el destino de su patrimonio ha generado interrogantes sobre quiénes podrían recibirlo.

De acuerdo con la línea de descendencia de Regina Torné, tanto la hija de la actriz como sus nietos podrían estar entre las personas consideradas en el proceso de herencia. Sin embargo, será necesario conocer si existe un testamento para determinar quiénes fueron designados como herederos y qué bienes les corresponderían.

En caso de que Regina Torné no haya dejado testamento, la distribución de su patrimonio tendría que resolverse mediante un juicio de sucesión intestamentaria, en el que las autoridades determinarían quiénes tienen derecho a la herencia conforme a la ley.

No obstante, ha surgido la duda de si la hija de la actriz podría recibir la herencia mientras ella aún se encuentra en prisión.

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La herencia de Regina Torné quedaría entre su hija y sus tres nietos. / Redes Sociales

¿Por qué la hija de Regina Torné cumple una condena en prisión?

La hija de Regina Torné permanece en prisión desde enero de 2006 por su participación en el secuestro y homicidio de Maribel Flores Monroy, esposa de Édgar Rogelio Eslava Sánchez, quien en ese entonces era su pareja sentimental.

Tras las investigaciones, Regina del Pilar fue detenida y presentada ante las autoridades. El 18 de septiembre de 2007, un juez la sentenció a 35 años de prisión por homicidio calificado y estableció el pago de 163 mil 249 pesos por reparación del daño.

Desde entonces, cumple su condena en el penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México. En junio de 2024 solicitó un beneficio de preliberación; sin embargo, no pudo obtenerlo debido a que no había cubierto la totalidad de la reparación del daño, por lo que continuó en prisión.

De acuerdo con los reportes más recientes, Regina del Pilar ya cumplió alrededor de 20 años de su sentencia y, de no obtener algún beneficio judicial, podría permanecer ahí hasta 2041.

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Hija de Regina Torné cumple condena en prisión / Redes sociales

¿La hija de Regina Torné puede recibir la herencia de la actriz pese a estar en prisión?

La hija de Regina Torné sí podría recibir la herencia de la actriz, aun cuando se encuentre cumpliendo una condena en prisión. Esto se debe a que la legislación mexicana no establece que estar privada de la libertad sea un impedimento para recibir herencia.

El Código Civil de la Ciudad de México establece que todas las personas tienen capacidad para heredar y que no pueden ser privadas de ese derecho de manera absoluta. Por su parte, el artículo 1316 señala las causas por las que alguien puede ser declarado incapaz para recibir una herencia, entre ellas haber cometido un delito contra la persona de quien se pretende heredar o contra determinados familiares. Sin embargo, la condena de la hija de Regina Torné no está relacionada con un delito contra alguien de su núcleo familiar, por lo que su sentencia no la excluye de la sucesión.

No obstante, existe otro aspecto legal que podría afectar la herencia que llegara a recibir, en caso de determinarse que sea ella la heredera. Como parte de su sentencia por homicidio, también se le impuso el pago de 163 mil 249 pesos con 10 centavos por concepto de reparación del daño a favor de los familiares de la víctima. Hasta ahora, se ha reportado que no ha cubierto el total de esa cantidad, por lo que en 2024 no obtuvo el beneficio de preliberación que solicitó.

De acuerdo con el artículo 156 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando una persona sentenciada incumple con el pago de la reparación del daño, pueden aplicarse procedimientos para exigirlo y se le pueden negar beneficios penitenciarios hasta que cubra el total de ese monto.

Por ello, si Regina del Pilar llega a recibir bienes o dinero de la herencia de su madre, las autoridades podrían hacer efectivo el cobro de la deuda mediante el embargo de bienes o recursos hasta cubrir el monto pendiente. Es decir, aunque sí tendría derecho a heredar, el patrimonio que reciba podría utilizarse para saldar la reparación del daño que todavía debe.

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