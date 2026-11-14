¿Efraín Rosas de León, actor de La familia P. Luche, presintió su muerte? Este fue su último post en redes

El pasado 12 de noviembre, se confirmó la muerte de Efraín Rosas de León, actor de ‘La familia P. Luche’ y ‘La rosa de Guadalupe’, a los 56 años. Tras darse a conocer la noticia, ha comenzado a circular su última publicación en redes sociales. ¿Qué dijo? Te contamos los detalles.

Lee: ¿De qué murió Regina Torné? Estos son los problemas de salud que enfrentó la villana de telenovelas

Confirmaron la muerte de Efraín Rosas de León el pasado 12 de diciembre / Redes sociales

¿De qué murió el actor Efraín Rosas de León, también conocido como ‘el Gallo’?

Fue la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) quien, mediante redes sociales, lanzó un comunicado informando del inesperado deceso de Efraín Rosas de León, mejor conocido como ‘el Gallo’. Sin especificar las causas, lo despidieron con un emotivo mensaje.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Efraín Rosas León ‘El Gallo’. La ANDI envía a sus familiares y amigos las más sentidas condolencias. ¡Descanse en paz!”, se lee.

Poco después, surgieron mayores detalles sobre su fallecimiento. Según informaron diversos portales informativos, el actor llevaba varios días sin poder ser contactado. Ante esto, allegados a él decidieron ir a buscarlo a su domicilio.

Al llegar, lo encontraron sin vida. Un testigo contó al Heraldo de México que el histrión estaba acostado en su cama. Inmediatamente se hizo un llamado a las autoridades. Según esta fuente, habría fallecido por problemas relacionados con la diabetes que padecía.

“Vestía un pantalón azul de mezclilla y una camisa azul cielo, estaba recostado en la cama, con las manos cruzadas. Falleció debido a complicaciones de su diabetes; lamentablemente, ya no pudo su corazón”, indicó.

No te pierdas: Muere querida actriz e influencer a los 25 años tras luchar contra agresivo cáncer: “Su cuerpo ha descansado”

Se dice que Efraín Rosas de León tenía diabetes / Redes sociales

El último post de Efraín Rosas de León, actor de ‘La familia P. Luche’

Efraín Rosas de León no era tan activo en redes sociales. Normalmente las usaba para compartir algún recuerdo de su trabajo o fotografías con artistas. Esto quedó claro en su último post de Facebook, el cual data del 31 de octubre.

El actor reposteó una fotografía de la campaña publicitaria para la que trabajó en 2011. En dicho trabajo, su imagen fue utilizada para personificar a un personaje llamado Esteban Ortega.

“Mi videojuego del comercial de Doritos, Esteban”. Efraín Rosas de León

Por otra parte, el 7 de noviembre anunció en Instagram que participaría en una película llamada ‘10 segundos antes de morir’, la cual estaba en preproducción. Ambas publicaciones se llenaron de comentarios lamentando el deceso del actor y solidarizándose con su familia.

¿Efraín Rosas de León se retiró de la actuación?

Meses antes, Efraín Rosas de León compartió un video pidiendo trabajo. Señaló que había conseguido un empleo hace poco, pero al final no se concretó, por lo que les pedía una oportunidad a los productores.

Ese 2026 no había sido nada fácil para el actor. Para sobrevivir, tuvo que poner varias de sus pertenencias en venta y hasta poner en renta una habitación de su casa, pues llegó a decir que solo tenía 50 pesos en el bolsillo.

Mira: ¡Regla de 3 se vuelve a cumplir! Mueren tres famosos mexicanos en menos de una semana: ¿De qué murieron?