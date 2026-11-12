Muere actor de La familia P.Luche y ‘Hasta que el dinero nos separe’; lo despiden con desgarrador mensaje

Luego de darse a conocer la lamentable muerte de Regina Torné, actriz que dejó huella en la televisión mexicana, el medio del espectáculo vuelve a vestirse de luto. En esta ocasión, la noticia sacudió a sus compañeros y seguidores, quienes despidieron con emotivos mensajes a un actor recordado por dar vida a un entrañable personaje de telenovela: Efraín Rosas León, conocido como ‘el Gallo’.

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Muere / Redes sociales

¿Quién murió de La familia P. Luche y cómo se dio a conocer la noticia?

Este 12 de noviembre se confirmó la muerte del actor de Televisa Efraín Rosas León, conocido como “el Gallo”. La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

La ANDI publicó: “El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Efraín Rosas León ‘El Gallo’. La ANDI envía a sus familiares y amigos las más sentidas condolencias. ¡Descanse en paz!”

Por su parte, la ANDA escribió: “La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro socio EFRAÍN ROSAS LEÓN, ‘EL GALLO’ Compañero entrañable, cuya presencia, cariño y compañerismo dejaron huella en quienes tuvieron la fortuna de conocerlo y compartir con él el camino de nuestra profesión. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y compañeros, a quienes expresamos nuestras más sinceras condolencias. Descanse en paz”.

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¿De qué murió Efraín Rosas León y habrá homenajes o ceremonia de despedida?

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento de Efraín Rosas León. Tampoco se ha informado si habrá homenajes o una ceremonia de despedida para el actor.

La ANDA expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del intérprete, y recordó el cariño y compañerismo que lo caracterizaron durante su trayectoria profesional.

Los usuarios también lo recordaron con cariño. Uno comentó:



“Qué tristeza. Me hubiera gustado que trabajara más porque es muy buen actor”

“Ay, no! Siempre tan amable y buen compañero. QEPD”.

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¿Quién fue Efraín Rosas León, “el Gallo”?

Efraín Rosas León fue un actor mexicano con una larga carrera en la pantalla chica. Tuvo apariciones recurrentes en programas de comedia y melodramas de Televisa, además de participar en proyectos de cine.

Su papel más recordado fue el de “el Músculos” en la exitosa telenovela “Hasta que el dinero nos separe”, donde dio vida a un personaje carismático que quedó en la memoria del público. También participó en La familia P.Luche como “el Vecino”

Su versatilidad lo llevó a formar parte del elenco de la serie “Camelia la Texana” (2014) y de las películas “Tenemos la carne” (2016) y “Todas las pecas del mundo” (2019).