Ryan Hoffman de luto: Muere ser querido en sus brazos; dedica desgarrador mensaje: “Ni siquiera tengo palabras”

Luego de las declaraciones de Ryan Hoffman sobre el caso de su hermana Ginny y Héctor Parra, el influencer vuelve a ser tema de conversación por una dolorosa noticia.

‘Rayito’ compartió en sus redes sociales una desgarradora publicación anunciando la pérdida de un ser querido en su familia, muy cerano a él, a quien consideró “el amor de su vida”, con un mensaje de despedida.

¿Quién falleció en la familia de Ryan?

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Ryan Hoffman / IG: @grecia

¿Quién fue el ser querido de Ryan Hoffman que murió?

La tarde de este 11 de noviembre, el influencer anunció la muerte de su perrito ‘Rayo’, un ejemplar de la raza samoyedo que compartió gran parte de su vida con Ryan.

El creador de contenido siempre se mostró muy cercano a su mascota e incluso le creó su propia cuenta de Instagram, donde compartía fotografías y videos de los momentos más importantes que vivieron juntos.

Aunque no reveló cuál fue la causa de muerte de su perrito, Ryan publicó un video junto a él y le dedicó unas emotivas palabras de despedida.

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Ryan Hoffman y su perrito ‘Rayo’ / Instagram

El desgarrador mensaje de Ryan Hoffman para despedir a su perro ‘Rayo’

El youtuber compartió un breve video en sus redes sociales en el que muestra los últimos momentos que pasó junto a ‘Rayo’, mientras le da un fuerte y prolongado abrazo.

En el clip, Ryan no pronuncia ninguna palabra; sin embargo, acompañó la publicación con un breve pero emotivo mensaje de despedida para su perrito.

En sus palabras, expresó el amor y agradecimiento que siente por su compañero, además del dolor que le provoca su partida. También dejó claro que seguirá amándolo a pesar del paso del tiempo.

Al final del video, luego de abrazar a su mascota, Ryan se aparta de él visiblemente afectado y entre lágrimas, en una dolorosa despedida de quien fue su inseparable compañero durante gran parte de su vida.

“Hoy se va el verdadero amor de mi vida… Nisiquiera tengo palabras, solo agradecimiento por todo lo que pude aprender a tu lado. Gracias por enseñarme lo que es el verdadero amor incondicional. Te amo y te amaré siempre hasta el final de los tiempos. Estoy con el corazón a la mitad.” Ryan Hoffman

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¿Ryan Hoffman tiene más mascotas?

El influencer ha demostrado ser muy cercano y cariñoso con los animales. Antes del fallecimiento de ‘Rayo’, Ryan Hoffman y su entonces pareja, Grecia González, tuvieron otro perrito llamado ‘Freyja’, también de raza samoyedo.

La llegada de ‘Freyja’ fue planeada para que ‘Rayo’ tuviera compañía y ambos se convirtieron en parte importante de la familia del influencer, así lo compartió en diversas ocasiones.

Recientemente, la cantante Laura Pausini también sufrió la pérdida de su perrito, Marlon Pausini.

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