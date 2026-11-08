Murió la mamá de Espinoza Paz: El cantante le escribió una enternecedora canción por su partida, VIDEO

A unos meses de destaparse el supuesto pleito entre Espinoza Paz y un exparticipante de ‘La voz México’, resurge uno de los temas más tristes en la vida del famoso cantante: la muerte de su madre. En múltiples ocasiones, él ha expresado el dolor que sigue sintiendo por la pérdida de su progenitora, a quien hasta le dedicó una emotiva canción en su momento. Te contamos los detalles.

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Espinoza Paz perdió a su mamá en los años 90 / Redes sociales

¿Qué ha dicho Espinoza Paz sobre la muerte de su mamá?

De acuerdo con el propio Espinoza Paz, su madre falleció en la década de los 90, al parecer, por una negligencia médica. Narró que la señora María de la Paz Espinoza Lemus había ido al hospital por un problema en las anginas.

En aquel entonces, María estaba embarazada y los médicos, sin saberlo, le inyectaron anestesia para operarla. Tanto el feto como su madre murieron a los pocos días de esto. El intérprete de ‘El próximo viernes’ apenas era un adolescente cuando esto ocurrió.

“Fue de la noche a la mañana. Yo recuerdo que unos días antes comimos los seis: mis papás, mis tres hermanos y yo. Éramos una familia donde estaban el papá, la mamá y los hermanos, y seis días después ya no era así”, indicó.

Señaló que tanto él como su familia quedaron muy afectados por esto. Incluso, mencionó que una de sus más grandes frustraciones ha sido el hecho de que sus hijos no tuvieran la oportunidad de conocerla.

Espinoza Paz “De las cosas que me pesan en la vida es que ella no haya podido conocer a sus nietos, que sé que hubiera sido lo máximo para ella, porque siempre era muy amorosa, muy cariñosa, muy entregada y siempre les digo a mis hijos: ‘Si tu abuela viviera, te comería a besos’”.

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La mamá de Espinoza Paz murió por una aparente negligencia médica / Redes sociales

La canción que Espinoza Paz le dedicó a su madre tras su muerte

En 2008, Espinoza Paz lanzó su álbum debut ‘El cantautor del pueblo’, el cual incluía muchos éxitos de su autoría. Uno de los más significativos fue ‘Madre mía’, un sencillo que escribió como homenaje a su madre.

Si bien el tema pasó sin pena ni gloria en las listas de popularidad, es una de las más recordadas por los fans debido al significado que tiene. Y es que un fragmento de la letra dice lo siguiente:

“Quiero cantarle a mi madre querida, que está en el cielo. Quiero decirle en este canto cuánto la quiero. Madre querida, todas las noches sueño contigo. Tu casa te extraña, la que tú y mi padre un día construyeron con tanto cariño”.

La canción deja ver el gran dolor que siente por la pérdida de su madre, a quien sigue extrañando hasta el día de hoy.

¿Qué pasó entre Espinoza Paz y Ramiro Benavides, exparticipante de ‘La voz México’?

Hace algunos meses, Ramiro Benavides acusó a Espinoza Paz de supuestamente haberlo saboteado cuando era su coach en la edición de ‘La voz México’ del 2011.

“Me tocó sacar a todos mis compañeros en las nominaciones. Eso fue generando una energía entre él y yo de: ‘No manches, si este canta mejor, por qué te quedas tú’. Hasta que en la semifinal dice: ‘Ya no voten por él, el programa se llama La voz México, no El carisma México’. Ya había una relación muy rara, aunque en el fondo sí siento que me apreciaba”, sostuvo.

En marzo, una fuente anónima contó a TVNotas que, presuntamente, Paz pensaba iniciar un proceso legal. Ante esto, Benavides dijo no tener problema si el cantante quería demandarlo.

“Para que una demanda pudiera encuadrarse, tú tendrías que estar acusando de algo directo a alguien o provocándole un daño moral. En todo caso, quien estuvo expuesto fui yo. Entonces, una demanda no procedería”, señaló.

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