Exparticipante de La voz México acusa a Espinoza Paz, su excoach, de sabotearlo: “Decepcionante”
Exconcursante de La Voz México acusa a Espinoza Paz, su excoach, de no apoyarlo y actuar en su contra. ¿Qué fue lo que dijo?
A más de una década de su participación en “La voz México 2011", el cantante tamaulipeco Ramiro Benavides decidió romper el silencio y explicar por qué asegura que su excoach de “La voz México”, Espinoza Paz, estuvo en su contra durante su paso por el exitoso reality musical.
Aunque reconoce que el programa le permitió cumplir un sueño, también afirma que la experiencia estuvo marcada por decepciones y episodios que afectaron profundamente su confianza.
En entrevista con Multimedios, Ramiro calificó su paso por “La voz México” como una etapa agridulce. Recordó que al llegar al foro quedó impactado por el escenario.
“Yo venía de provincia, era muy ingenuo y solo tenía este sueño. Ahí descubrí lo difícil que es la industria, lo que pasa detrás de cámaras, la payola y todo lo que rodea a las carreras exitosas”, explicó.
Mira: La academia: ¿Espinoza Paz dejará el programa luego del fuerte enfrentamiento con el director?
¿Qué dijo Ramiro Benavides, exparticipante de La voz México, sobre Espinoza Paz?
Ramiro aseguró que admiraba profundamente a Espinoza Paz antes de entrar al programa, al punto de inspirarse en su imagen y estilo musical. Sin embargo, esa admiración se transformó rápidamente en decepción al percibir, según él, falta de respaldo por parte de su coach.
“Nunca había visto que un coach estuviera en contra de su participante. Hoy lo agradezco porque me preparó para lo difícil, pero en ese momento fue muy doloroso”, confesó.
Uno de los episodios que más lo marcó ocurrió tras ganar una batalla frente a otro concursante. De acuerdo con Ramiro, Espinoza Paz publicó un mensaje en redes sociales lamentando su elección.
“Puso algo como: ‘Me equivoqué, no debí escogerlo a él, yo quería al otro concursante’. Yo estaba con toda mi familia leyendo eso. Fue innecesario y muy decepcionante”, recordó.
Mira: Espinoza Paz, el juez de ‘La academia’ que defiende su belleza natural
Ramiro Benavides, exparticipante de La Voz México, recuerda crueles palabras de Espinoza Paz
Benavides también señaló que durante la competencia fue nominado en varias ocasiones por su propio coach y que su permanencia se debió únicamente al apoyo del público. Incluso en la semifinal, aseguró que Espinoza Paz pidió abiertamente que dejaran de votar por él.
“Dijo: ‘Por favor ya no voten por él porque el programa se llama “La voz México,” no el carisma México’. Eso me bajó mucho la confianza”, relató.
Ramiro Benavides, exparticipante de La voz México, fue despreciado por Espinoza Paz
Meses después de terminado el programa, Ramiro intentó acercarse a Espinoza Paz durante un concierto en Reynosa, Tamaulipas, donde incluso fue telonero. Sin embargo, afirmó que fue ignorado y retirado del backstage por el equipo de seguridad del cantante.
“Ahí entendí que no quería saber nada de mí. Su representante se disculpó, pero el mensaje fue claro”, señaló.
A pesar de todo, Ramiro Benavides asegura que no guarda rencor y que la experiencia lo hizo más fuerte. “No me victimizo, solo cuento las cosas como fueron. Hubo cosas buenas, pero también aprendí lo dura que puede ser esta industria”, concluyó.
Checa: Viralizan discusión entre Tania Rincón y Espinoza Paz sobre no querer cambiar a tu pareja
¿Quién es Ramiro Benavides, exparticipante de La voz México?
- Originario de Reynosa, Tamaulipas, nació el 22 de agosto de 1985 y estudió Psicología antes de dedicarse a la música.
- Participó en la primera generación de “La voz México” (2011), en el equipo de Espinoza Paz, llegando a semifinales.
- Su estilo combina banda, norteño y cumbia, y ha grabado un disco con 12 temas, producido por Luciano Luna.
- Ha realizado presentaciones en escenarios importantes como el Auditorio Nacional y ciudades como Guadalajara y Monterrey.
- En 2018 se unió a TV Azteca, iniciando una nueva etapa con el sencillo “Adiós amor”.
- Además de cantante, ha sido locutor, actor y docente, mostrando una personalidad extrovertida y versátil.
Mira: Espinoza Paz confiesa que un oficial lo ayudó a cruzar a Estados Unidos sin papeles