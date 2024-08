La academia: ¿Espinoza Paz dejará el programa luego del fuerte enfrentamiento con el director?

Durante el tercer concierto de ‘La academia’, el ambiente se puso tenso cuando el director Héctor Martínez cuestionó la trayectoria del cantante y crítico Espinoza Paz, dejando preguntas en el aire como el hecho de que el intérprete de ‘El último viernes’ pueda salir del programa debido al enfrentamiento que tuvieron en vivo, además de la lluvia de malos comentarios respecto a lo sucedido.

La pelea de Héctor Martínez con Espinoza Paz y Lolita Cortés en ‘La academia’

Todo comenzó cuando Espinoza hizo una crítica a la interpretación de Caro Heredia del tema ‘Sobreviviré’ de Mónica Naranjo. Como acostumbra, el cantante se puso de pie para dar sus comentarios. Primero, dijo que todo había estado muy bien, pero lo único que le recomendaba era trabajar con sus maestros la respiración, ya que se escuchaba en el micrófono su manera de respirar.

La observación desató una respuesta inmediata del director hacia Espinoza Paz, y furioso le dijo: “¿Cómo quieres que respire entonces? ¿Qué más quieres que respire, Espinoza? No te hundas, mejor siéntate. De verdad, entre tú y Arturo están para otro programa”.

El día de ayer durante el concierto 4 de La Academia se vivió un incómodo momento entre Espinoza Paz, Lola Cortés y el director Héctor Martínez. 🔥#LaAcademia pic.twitter.com/pvwMuAvwh4 — La Comadrita (@lacomadritaof_) August 12, 2024

Espinoza Paz mantuvo la calma y le respondió: “Yo entiendo perfecto al maestro. Yo ya me realicé, maestro, ya me realicé”, pero Héctor continuó cuestionando entonces la carrera del cantautor y con sus comentarios sugirió que su carrera no estaba a la altura de sus críticas: “¿En éxito o como artista? Son cosas diferentes ¿Tienes fama o eres un gran artista? ¿Qué eres? ¡Cuidado! Porque podemos ver tu videos para criticarte también a ti. No te metas en eso, Espinoza”.

En medio de la pelea, Caro solamente reaccionaba sorprendida e incómoda y Jaime Camil trataba de mediar la situación dándole la palabra a quienes les correspondía.

Mientras se decían de todo, Caro hacía caras de incomodidad / Twitter: @lacomadrita_of

Espinoza Paz terminó sus comentarios y Jaime Camil le dio la palabra a Lola Cortés, quien después de darle retroalimentación a la alumna, se dirigió a Héctor Martínez y le dijo con firmeza: “Usted no puede poner en tela de juicio -le pido por favor que lo piense- la carrera de este artista, jamás”.

Enojado, Héctor la interrumpió, pero Lolita defendía su derecho de palabra diciendo: “No he terminado”, lo que le importó poco al director porque le comentó: “Espinoza Paz no necesita que lo defiendas. Haz bien tu trabajo y él que haga bien su trabajo como critico. No como cantante”.

Entonces Lolita añadió: “¡Escuche! Usted le dijo: ‘No te hundas’. Yo ahora le digo: ‘No se hunda. Cállese’”, mientras era apoyada por el público, pero el director no lo dejó ahí y tomó el micrófono otra vez para decir: “Usted también. Es la última vez, Lola, por favor, como caballero te digo, que sea la última vez que me pidas que me calle la boca. Jamás te he faltado al respeto. No brinques esa puerta, Lola, porque no te va a ir bien”.

Lolita defendió a Espinoza Paz / Twitter: @lacomadrita_of

Lolita soltó carcajadas y contestó: “Un caballero jamás interrumpiría a una mujer, a una dama y un caballero jamás pondría en tela de juicio la carrera de un artista”, por lo que Héctor mencionó: “Ya, Lola, siéntate, que siga el programa Jaime, por favor”.

¿Espinoza Paz saldría de ‘La academia’? Lolita Cortés le manda mensaje al director del reality

Luego del altercado, tanto en el foro como en redes sociales, el público se volcó en apoyo para Espinoza Paz y Lola Cortés por “poner en su lugar” al director, y criticaron a Héctor Martínez por sus palabras.

Al concluir el programa, Espinoza fue cuestionado al respecto y dijo que no será algo que afecte su participación como crítico en el reality de canto. “Me preocuparía si durmiera con él, pero no duermo con él. No me preocupo”, dijo el cantante.

Por su parte, Lola Cortés dijo que el director no tiene humildad y le pidió respeto: “Yo creo que la tensión se palpa todos los domingos, pero el respeto se tiene que tener antes de entrar al foro. Se le fueron las cabras al monte, y respeto debe tener ante una trayectoria, una carrera, el artista que es, lo sabemos perfectamente así que, señor, si puedes pedir disculpas, hablaría mucho de su humildad. Creo que carece de ella”, concluyó.

