A Espinoza le falta Paz: posible pleito con exparticipante de La Voz y ¡nomás no vende boletos para su show!

El cantante Ramiro Benavides ha estado en el ojo del huracán las últimas semanas. Primero, por una entrevista que dio en diciembre pasado, donde revela el supuesto saboteo que sufrió por parte de su excoach, Espinoza Paz, en la temporada 1 de La voz México, en 2011. Y hace 2 semanas por publicar un post de la muerte del exacadémico Héctor Zamorano, por el que lo acusaron de colgarse de esa situación.

¿De qué acusó Ramiro Benavides, exparticipante de La voz México, a Espinoza Paz?

Ramiro se sostiene en sus declaraciones sobre Espinoza Paz: “Yo sentía y percibía una exclusión de parte de él... Tuve cierta decepción por cómo se estaban dando las cosas. Estuve en un concierto donde él participó. Yo subí a cantar. Quise saludarlo, pero su staff no me lo permitió”.

Señaló que en su temporada en “La voz México”, Espinoza no tenía mucha cercanía con él.

“Me tocó sacar a todos mis compañeros en las nominaciones. Eso fue generando una energía entre él y yo de: ‘No manches, si este canta mejor, por qué te quedas tú’. Hasta que en la semifinal dice: ‘Ya no voten por él, el programa se llama La voz México, no El carisma México’. Ya había una relación muy rara, aunque en el fondo sí siento que me apreciaba”.

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Ramiro Benavides de La voz México revela que Espinoza Paz, su excoach estaba en su contra y no lo apoyaba. / Redes sociales

Espinoza Paz quiere demandar a Ramiro Benavides, exparticipante de La voz México

De acuerdo con una fuente cercana a Espinoza Paz, este estaría pensando en demandar a Ramiro por las declaraciones en su contra, pero a Ramiro no le preocupa: “Yo solo hablo desde mi perspectiva, de cómo viví las cosas. Lo respeto, pero esos fueron los hechos en mi caso. Si se molestó, ya no es mi problema”.

Ramiro no teme a un proceso legal. “Para que una demanda pudiera encuadrarse, tú tendrías que estar acusando de algo directo a alguien o provocándole un daño moral. En todo caso, quien estuvo expuesto fui yo. Entonces, una demanda no procedería. Además, soy abogado y estoy muy bien informado de lo que he dicho. No veo por qué tendría que molestar lo que era evidente durante el reality. Yo hablé sobre el caso particular de mi participación y el rechazo que viví de su parte”.

Tampoco le preocupa un bloqueo del público: “Espinoza Paz pedía que no votaran por mí, pero ahorita la gente es la que está decidiendo. Esta semana junté 1 millón 100 mil vistas en mi página de Facebook”.

¿Cómo reaccionó Espinoza Paz tras la poca venta de su show en el Auditorio Nacional?

Nuestra fuente nos contó que Espinoza Paz se encuentra molesto por estas declaraciones. A esto se suma que hasta el momento no ha tenido suficiente aceptación para su próximo concierto en el Auditorio Nacional. “Se va a presentar ahí el 26 de agosto y la venta va muy baja. A pesar de que el concierto se anunció desde hace 3 meses, no lleva ni un 20% vendido. Generalmente se agotaban rápido los boletos”.

“Además, Espinoza siempre ha manejado una actitud de mucha humildad y que ayuda a todos, porque él enfrentó mucho el rechazo en sus inicios, y que ahora lo hagan ver como alguien que aparentemente quiso sabotear a un joven cantante, pues obviamente no le queda nada bien”.

Ramiro Benavides señala a Espinoza Paz por presunto sabotaje en La Voz México. Además, su próximo concierto en el Auditorio Nacional enfrenta baja venta. / Redes sociales

¿Qué dijo Ramiro Benavides, exparticipante de La voz México, sobre su amistad con Héctor Zamorano, de La academia?

Por otra parte, sobre la lamentable muerte de Héctor Zamorano, Ramiro nos compartió su tristeza. “Me impactó mucho su partida. Cuando salí de La voz me hice amigo de algunos académicos, entre ellos él. Era un gran compañero. Incluso una vez me invitó a cantar en un concierto de él. Iba a mis cumpleaños”.

La depresión de Héctor inició en 2020, tras denunciar públicamente el acoso que había sufrido de un ejecutivo. Ramiro nos refiere: “Se confabularon varios temas, como que fue víctima de un presunto acoso. Es que vivimos en una sociedad en la que los malos parecen los buenos y los buenos los malos. Eso, añadido a una personalidad que tenía tendencias de depresión y quizá no encontró las herramientas. Tenía cierta decepción con respecto a la industria... Yo sé que él no se sentía valorado”.

“Yo estaba en comunicación con él. En algún momento me ofrecí a apoyarlo. Le quería hacer una cita con un neuropsiquiatra en Reynosa. Le dije: ‘Vente’. Me dio la esperanza de que quería venir. Dijo: ‘Sí, voy’. Sin embargo, no se llevó a cabo. Cuando lo quise volver a contactar, no contestó el teléfono. Él se abandonó, fue muy triste. Espero que esté descansando en paz, primero Dios”.

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Ramiro Benavides habla de su amistad con Héctor Zamorano. / Redes sociales

¿Quién es Ramiro Benavides, exparticipante de La voz México?

Es originario de Reynosa, Tamaulipas. Nació el 22 de agosto de 1985 y estudió Psicología y Derecho.

Participó en 2011 en la primera generación de La voz México, en el equipo de Espinoza Paz, donde llegó a la semifinal.

Grabó un disco con 12 temas, producido por Luciano Luna.

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