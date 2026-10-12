Muere famoso actor de ‘Breaking Bad’, a los 34 años: ¿De qué murió el hijo de Walter White en la serie?

Una noticia sacudió este lunes a los seguidores de Breaking Bad. RJ Mitte, el actor que alcanzó la fama mundial al interpretar a Walter White Jr., murió a los 34 años en Texas, según reportes difundidos por medios estadounidenses.

La muerte del actor tomó por sorpresa a los fanáticos de la exitosa serie protagonizada por Bryan Cranston, especialmente porque en días recientes había mantenido actividad pública y hablaba sobre uno de los proyectos que marcó su carrera.

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RJ Mitte fue estrella en Breaking bad / Redes sociales

¿Cómo se dio a conocer la muerte de RJ Mitte, actor de Breaking Bad?

La muerte de RJ Mitte, recordado por interpretar a Walter White Jr., hijo de Walter White en Breaking Bad, fue reportada este 12 de octubre por TMZ y posteriormente confirmada por diversos medios estadounidenses.

De acuerdo con la información disponible un funcionario local confirmó el deceso, mientras que las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar de manera oficial las circunstancias del caso.

“Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad RJ Mitte” Representantes a TMZ.

La noticia generó una fuerte reacción entre los seguidores de Breaking Bad, considerada una de las series más exitosas y aclamadas de la televisión en las últimas décadas. RJ Mitte compartió créditos con Bryan Cranston, Aaron Paul y Anna Gunn, convirtiéndose en una de las caras más reconocibles del universo creado por Vince Gilligan.

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¿De qué murió RJ Mitte, actor que dio vida a Walter White Jr.?

Según TMZ, la muerte de RJ Mitte habría sido por suicidio.

Sin embargo, las autoridades informaron que la investigación continúa abierta y todavía no se ha publicado un informe oficial definitivo sobre el caso. Además la familia del actor no ha emitido declaraciones públicas adicionales sobre lo ocurrido.

Cabe destacar que su muerte ocurrió apenas unos días después de aparecer en entrevistas y publicaciones relacionadas con la serie que lo lanzó al estrellato.

¿Quién fue RJ Mitte y por qué se hizo famoso en Breaking Bad?

RJ Mitte, cuyo nombre completo era Roy Frank Mitte III, nació el 21 de agosto de 1992 y desarrolló una carrera como actor, productor y defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Su papel más famoso llegó cuando fue elegido para interpretar a Walter White Jr., el hijo del personaje de Bryan Cranston en Breaking Bad, serie emitida entre 2008 y 2013.

Dentro de la historia, Walter White Jr. era uno de los personajes más queridos por el público debido a su compleja relación familiar en medio del oscuro camino que emprendía su padre.

Una característica que distinguió tanto al actor como al personaje fue la parálisis cerebral. RJ Mitte vivía con una forma leve de esta condición, lo que ayudó a dar autenticidad a su interpretación y visibilidad a millones de personas con discapacidad. Gracias a esa experiencia, el actor se convirtió en un importante activista por la inclusión y la representación de personas con discapacidad dentro de Hollywood.

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RJ Mitte, actor de Breaking bad que murió / Redes sociales

¿Qué pasó con RJ Mitte después de Breaking Bad?

Tras el final de Breaking Bad, RJ Mitte continuó trabajando en cine y televisión con proyectos como The Recall, The Oak Room, The Guardians of Justice y otras producciones independientes. Además de su carrera como actor, colaboró con organizaciones enfocadas en la inclusión y participó activamente en campañas sobre discapacidad y accesibilidad.

Recientemente había vuelto a hablar sobre Breaking Bad en entrevistas y podcasts, donde recordó cómo obtuvo el papel que transformó su vida y reflexionó sobre el destino de la familia White después del final de la serie.

En el plano personal, RJ Mitte se había comprometido en 2025 con Kennedy Suarez, con quien mantenía una relación desde hacía varios años.