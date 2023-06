Bryan Cranston confesó cuándo será su retiro de la actuación

El actor dejó huella en diversos personajes, tales como en Malcolm, el de En medio y Breaking Bad.

Bryan Cranston es considerado como uno de los actores más queridos por el público, ya que su papel como ‘Hal’ en Malcolm, el de En Medio, lo lanzó a la fama, lo que lo llevó a ser parte de diversos papeles en el que demostró que la actuación es su pasión.

De modo que uno de sus personajes más icónicos fue en la serie Breaking Bad, en su papel como ‘Walter White’; sin embargo, el actor ya estaría pensando en su retiro, el cual será posiblemente en el año 2026, pese a que su talento dejó satisfecho a más de uno.

Lo anterior lo dio a conocer Bryan en una publicación de circulación internacional, donde dejó claro que su plan es cerrar su productora, así como vender su empresa mezcalera ‘Dos Hombres’, para así asentarse en Francia al menos por seis meses.

El actor alcanzó la fama por su papel como Hal en Malcolm el de En medio. / Instagram: @bryancranston

Además, que uno de sus objetivos es darle estabilidad a su querida esposa, Robin Dearden, también actriz.

“Durante los últimos 24 años, Robin ha llevado su vida agarrándose de mi cola. Ella ha sido la esposa de una celebridad. Ha tenido que pivotar y ajustar su vida con base en la mía. Ella tiene un tremendo beneficio de ello, pero estamos desiguales. Quiero nivelar eso. Ella se lo merece”, comentó.

Bryan Cranston es uno de los actores más queridos del público. / Instagram: @bryancranston

Y agregó: “quiero hacer excursiones de un día y encender el fuego en la chimenea y beber vino con nuevos amigos y no leer guiones. No va a ser como, ‘Oh, leeré y veré qué voy a hacer’. No, es una pausa. Es una parada. No estaré pensando en (el trabajo). No voy a recibir llamadas telefónicas”.

Sin más, Crasnton advirtió que será en un futuro cercano de aproximadamente 3 años su retiro temporal de las cámaras.