La muerte de la madre de Masad Altamimi sigue dando de qué hablar. Luego de compartir la dolorosa noticia, el creador de contenido publicó una reflexión sobre el duelo que, lejos de generar únicamente mensajes de apoyo, también provocó reacciones encontradas entre sus seguidores. Mientras algunos aplaudieron su fortaleza, otros consideraron que sus palabras fueron demasiado frías para un momento tan delicado.

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Muere mamá de Masad Altamimi

¿Qué dijo Masad Altamimi tras la muerte de su madre?

La muerte de la madre de Masad Altamimi fue anunciada por el propio influencer a través de sus redes sociales, donde explicó que atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida tras una larga enfermedad que mantuvo a su mamá postrada en cama durante los últimos dos años.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue únicamente el anuncio del fallecimiento, sino el mensaje que compartió posteriormente sobre cómo afrontar el duelo y la pérdida de un ser querido.

Masad Altamimi de luto



En una publicación que rápidamente se viralizó, Masad Altamimi agradeció a las personas que estuvieron pendientes de la salud de su madre y aprovechó para reflexionar sobre la muerte, el sufrimiento y la importancia de realizar buenas acciones en memoria de quienes ya partieron.

El creador de contenido escribió: “Muchísimas gracias a todos los que preguntaron por mí y oraron por mi madre. Sí, mi madre falleció, pero permanece en mi corazón y en mi memoria. Es cierto que los últimos dos años fueron muy difíciles debido a su enfermedad, pero ruego que haya encontrado la paz después de tanto sufrimiento y dolor.”

Y agregó: “La extraño muchísimo, pero todos moriremos y esta vida no es eterna. Hagamos el bien y recordemos que la vida es efímera. Que Dios tenga misericordia de mi madre y de todos los justos que han fallecido.”

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¿Por qué el mensaje de Masad Altamimi provocó polémica?

Las críticas contra Masad Altamimi surgieron después de que una parte de los usuarios interpretara su publicación como un mensaje excesivamente racional y poco emotivo.

La frase que más comentarios generó fue aquella en la que aseguró: “El dolor y las lágrimas no traerán de vuelta a nuestros muertos, pero demos caridad en su nombre y hagamos buenas obras por ellos y por su memoria después de su muerte, porque lo necesitan ahora más que estar sentados llorando.”

Para algunos internautas, sus palabras reflejan una manera madura de afrontar el duelo y continuar con la vida pese al dolor. Otros, por el contrario, consideraron que el mensaje sonó distante y demasiado frío para alguien que acababa de perder a su madre.

La controversia creció rápidamente en plataformas como X, donde usuarios debatieron sobre las distintas formas en que cada persona enfrenta la pérdida de un ser querido. Mientras unos defendieron la postura del influencer, otros señalaron que el duelo no tiene una única manera de vivirse.

Redes sociales

¿De qué murió la mamá de Masad Altamimi?

De acuerdo con lo compartido por el propio Masad Altamimi, su madre enfrentó una enfermedad prolongada durante aproximadamente dos años, periodo en el que su estado de salud se fue deteriorando hasta dejarla postrada en cama.

A pesar de revelar parte del difícil proceso que vivió su familia, el exintegrante de La casa de los famosos México decidió mantener en privado tanto el diagnóstico específico como varios detalles relacionados con la identidad de su madre.