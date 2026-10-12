Querida cantante revela extraña enfermedad cerebral; comparte su estado de salud y preocupa a fans

Luego de la triste noticia sobre Ángela Stribling, la cantante y conductora de televisión que falleció tras una batalla contra el cáncer, una nueva preocupación sacude al mundo de la música. Una querida artista internacional encendió las alarmas entre sus seguidores al revelar que enfrenta una delicada enfermedad cerebral que ha puesto a prueba su salud y su futuro profesional.

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Cantante / Canva

¿Quién es la cantante que reveló que padece una extraña enfermedad cerebral?

La cantante que dio a conocer su diagnóstico es Amanda Somerville, reconocida vocalista estadounidense que ha colaborado con agrupaciones como Avantasia, Epica, Kamelot, After Forever y diversos proyectos de metal sinfónico.

La noticia generó una fuerte reacción entre los seguidores del género, ya que Amanda Somerville es una de las voces más respetadas dentro de la escena metalera internacional gracias a su trabajo como intérprete, compositora y entrenadora vocal, una figura que para muchos seguidores del género tiene un peso similar al que artistas como Yuri poseen dentro del pop mexicano.

Durante años, la artista ha participado en importantes producciones musicales y giras alrededor del mundo, consolidando una carrera que la convirtió en una figura muy querida por los fanáticos del rock y el metal melódico.

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Amanda Somerville



¿Qué enfermedad tiene Amanda Somerville y cuál es su estado de salud actual?

Amanda Somerville reveló que fue diagnosticada con un glioma difuso de línea media (DMG), un tumor cerebral canceroso considerado especialmente complejo debido a su ubicación dentro del sistema nervioso central.

De acuerdo con la cantante, el diagnóstico llegó el pasado 8 de septiembre y los especialistas le informaron que el tumor no puede ser removido mediante cirugía, por lo que su tratamiento está enfocado en intentar controlar la enfermedad y prolongar su esperanza de vida.

La artista explicó que se trata de un escenario complicado y reconoció públicamente la gravedad de su condición. Este tipo de tumores puede provocar síntomas como:



Dolores de cabeza constantes

Alteraciones visuales

Problemas de equilibrio

Dificultades para hablar

Otras afectaciones neurológicas dependiendo de su evolución.

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Amanda Somerville



¿Qué tratamiento recibe Amanda Somerville contra el tumor cerebral?

Actualmente, Amanda Somerville recibe radioterapia y quimioterapia en Alemania, donde permanece acompañada por su pareja, el músico Sander Gommans, exintegrante de After Forever y padre de sus tres hijas.

Aunque el diagnóstico es complejo, la cantante aseguró que continúa trabajando con especialistas para encontrar alternativas que puedan ayudarla a combatir la enfermedad y mejorar sus expectativas.

Amanda también quiso transmitir un mensaje de esperanza a quienes siguen de cerca su situación. La intérprete expresó: “No voy a fingir que esto no es grave. Lo es. Pero estoy en manos de excelentes médicos y estamos explorando todas las opciones disponibles, incluidos nuevos tratamientos que nos dan verdaderas razones para tener esperanza”.

Amanda Somerville



¿Quién es Amanda Somerville y por qué es una figura importante del metal sinfónico?

Amanda Somerville nació el 7 de marzo de 1979 en Michigan, Estados Unidos, y construyó una destacada trayectoria dentro del metal sinfónico europeo, un género que le permitió colaborar con algunas de las bandas más importantes de la escena.

A lo largo de los años trabajó como vocalista invitada, corista, compositora y entrenadora vocal para proyectos encabezados por figuras reconocidas del rock y el metal. Su nombre quedó ligado especialmente a agrupaciones como Avantasia, Epica, Kamelot y After Forever.

Además, lideró el proyecto Trillium y formó parte de iniciativas musicales como Kiske/Somerville, junto a Michael Kiske, además de la agrupación Exit Eden, donde mostró una faceta distinta de su talento interpretativo.

Gracias a su versatilidad vocal y experiencia artística, Amanda Somerville logró ganarse el respeto de músicos y aficionados de todo el mundo. Por ello, la noticia sobre su diagnóstico de glioma difuso de línea media ha generado una enorme preocupación entre quienes han seguido su carrera durante más de dos décadas.