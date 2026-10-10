Muere hija de querido actor y cantante tras caer del piso 14; investigan qué ocurrió

A casi dos años de la impactante muerte de Liam Payne al caer de un edificio, otro caso similar vuelve a estremecer al mundo del espectáculo. Esta vez, la víctima fue la hija de un querido actor y cantante, cuya muerte sigue rodeada de preguntas.

Mira: Shanik Berman se hospeda en la habitación donde murió Liam Payne y causa polémica: ¿Mostró todo?

Muere / Redes sociales

¿Quién murió y cómo se dio a conocer la noticia?

La fallecida fue Sezen Taş, hija del actor y cantante turco Atilla Taş, una figura ampliamente conocida en Turquía por su trayectoria en la música y la televisión. La noticia comenzó a circular el 8 de octubre, cuando medios locales reportaron que una mujer había caído desde el piso 14 de un edificio residencial ubicado en la provincia de Mersin.

De acuerdo con los primeros reportes, los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir el aviso. Sin embargo, al llegar confirmaron que la joven de 34 años ya no presentaba signos vitales.

Tras el incidente, las autoridades trasladaron el cuerpo al servicio forense para realizar las diligencias correspondientes y tratar de esclarecer las circunstancias de la muerte. Mientras tanto, familiares, amigos y allegados comenzaron a expresar su dolor por la inesperada partida de Sezen Taş, quien siempre mantuvo su vida alejada de los reflectores.

Lee: Liam Payne: ¿Dónde ver ‘Building the band’, el último proyecto televisivo del exintegrante de One Direction?

¿De qué murió Sezen Taş, hija de famoso cantante y tendrá homenajes o ceremonia de despedida?

Hasta el momento, las autoridades turcas no han determinado oficialmente qué provocó la caída que terminó con la vida de Sezen Taş. La investigación permanece abierta mientras se analizan pruebas y los resultados de la autopsia. En medio de las indagatorias también surgieron reportes extraoficiales. El periodista Burhan Akdağ aseguró que “Sezen estaba tramitando el divorcio de su marido y él había viajado a Trabzon el día anterior al incidente”.

Mientras tanto, familiares y amigos dieron el último adiós a Sezen Taş el 9 de octubre en la ciudad de Mersin. Según medios locales, el cuerpo fue trasladado desde la morgue hasta el cementerio de Mezitli, donde se realizó una ceremonia religiosa antes de su sepultura. Testigos señalaron que Atilla Taş se mostró visiblemente afectado y recibió el apoyo constante de sus seres queridos durante el funeral.

Mira: Kate Cassidy, novia de Liam Payne, recibe impactante señal del cantante a 10 meses de su muerte

¿Quién fue Sezen Taş, la hija del actor y cantante Atilla Taş?

Sezen Taş nació en 1992 y era hija del primer matrimonio de Atilla Taş con İlkay Sarıköse. A diferencia de su padre, quien construyó una exitosa carrera artística en Turquía, ella optó por mantener una vida privada alejada de los medios de comunicación y la industria del entretenimiento.

Los reportes señalan que estaba casada y era madre de dos hijos, por lo que su repentina muerte ha generado una profunda conmoción entre sus familiares y personas cercanas. Aunque no era una figura pública, su nombre ocupó titulares internacionales tras darse a conocer el trágico accidente que terminó con su vida a los 34 años.

¿Cómo murió Liam Payne y por qué este caso recuerda al exintegrante de One Direction?

La muerte de Sezen Taş ha llevado a algunos usuarios en redes sociales a recordar el caso de Liam Payne, exintegrante de One Direction, quien falleció en octubre de 2024 tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires, Argentina.

Aunque las circunstancias son distintas y las investigaciones de ambos casos siguen caminos diferentes, el hecho de que las dos tragedias involucren una caída desde un edificio ha provocado comparaciones entre los usuarios en Internet.

En el caso de Sezen Taş, las autoridades turcas mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió en el inmueble donde perdió la vida. Hasta el momento, no se ha establecido si se trató de un accidente, un suicidio o si existió alguna otra circunstancia relacionada con el fallecimiento.