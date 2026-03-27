Caso Liam Payne: Liberan a los acusados de presuntamente darle drogas y desatan indignación

Cuando parecía que el caso por la muerte de Liam Payne avanzaba sin sorpresas, la Justicia argentina tomó una decisión que volvió a encender la polémica. Los dos hombres acusados de haberle suministrado drogas al cantante británico fueron liberados y ahora enfrentarán el proceso en libertad. La noticia generó dudas, enojo y muchas preguntas alrededor de lo que ocurrió realmente en los días previos a la trágica caída que terminó con la vida del exintegrante de One Direction en Buenos Aires.

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Liam Payne / Instagram: @liampayne

¿Por qué la Justicia argentina liberó a los acusados vinculados a Liam Payne?

La Justicia de Argentina ordenó la excarcelación de Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra, los dos hombres acusados de haber suministrado cocaína al cantante británico Liam Payne en los días previos a su muerte, ocurrida en octubre de 2024 en un hotel de Buenos Aires.

La medida fue dictada por la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 15, quien determinó que ambos imputados pueden afrontar el proceso judicial en libertad mientras la causa avanza hacia el juicio oral.

De acuerdo con lo establecido por el tribunal, no existen riesgos procesales que justifiquen mantener la detención, como la posibilidad de fuga o la intimidación de testigos. Esta evaluación fue clave para conceder el beneficio, luego de que ambos permanecieran varios meses bajo prisión domiciliaria mientras se desarrollaban las investigaciones.

La decisión no implica un cierre del caso ni una absolución anticipada. Por el contrario, la jueza dejó en claro que los acusados seguirán bajo estrictas condiciones mientras se define su situación penal en los tribunales argentinos.

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¿Quiénes son Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra, los implicados en el caso?

Los nombres de Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra quedaron en el centro del expediente judicial tras la reconstrucción de las últimas horas de Liam Payne en Argentina.

Según la investigación:

Braian Nahuel Paiz conoció al exintegrante de One Direction en un restaurante de Puerto Madero , donde trabajaba como camarero.

conoció al exintegrante de en un restaurante de , donde trabajaba como camarero. Ezequiel David Pereyra era empleado del hotel CasaSur, lugar donde se hospedaba el cantante, y habría actuado como presunto intermediario.

Ambos fueron señalados por la fiscalía como posibles proveedores de sustancias durante la estancia del músico británico en Buenos Aires. Estas supuestas acciones forman parte del núcleo de la acusación que se discutirá durante el juicio oral.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha sido condenado, y su responsabilidad penal deberá ser determinada una vez que concluya la etapa final de la investigación judicial.

Liam Payne / Redes sociales

¿Quedaron en libertad total los acusados por la muerte de Liam Payne?

Aunque la noticia de la excarcelación generó impacto, Paiz y Pereyra no quedaron libres sin condiciones. La jueza impuso medidas restrictivas estrictas para garantizar que el proceso judicial continúe sin contratiempos.



Permanecer localizables en todo momento

Presentarse ante las autoridades judiciales cuando sean requeridos

Cumplir con reglas de conducta específicas

Abstenerse de cualquier acción que pueda afectar la investigación

El abogado de Ezequiel David Pereyra, Augusto Cassiau, explicó que el tribunal tomó en cuenta factores personales del imputado al momento de dictar la resolución.

“Tomó en consideración que sea joven, que haya trabajado toda su vida y que necesite trabajar”, declaró el defensor.

Por su parte, Fernando Madeo Facente, abogado de Braian Nahuel Paiz, confirmó la liberación de su cliente e incluso compartió una imagen tras su salida, lo que avivó el debate público en redes sociales.

🚨 EXCARCELARON A LOS DOS ACUSADOS DE SUMINISTRAR COCAÍNA A LIAM PAYNE

- Fallo de la justicia de Caba.

- Vía @infobae: https://t.co/FYNl22olcP pic.twitter.com/pwfBPI3P1r — Vía Szeta (@mauroszeta) March 26, 2026

¿Cómo murió Liam Payne y en qué punto está hoy la investigación?

Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024, a los 31 años, tras caer desde el interior de un hotel en Buenos Aires, luego de permanecer varios días hospedado en el lugar.

La autopsia reveló que la causa de muerte fue producto de politraumatismos, acompañados de una hemorragia interna y externa severa. Los peritajes descartaron de manera concluyente la existencia de lesiones autoinfligidas o la intervención física directa de terceras personas.

Los estudios forenses determinaron además que el cantante había consumido alcohol, cocaína y antidepresivos, un factor considerado clave para entender su estado al momento de la caída. Los especialistas indicaron que no realizó maniobras de defensa, lo que sugiere que se encontraba en un estado de inconsciencia parcial o total.

Inicialmente, la causa judicial incluyó a cinco personas procesadas, todas relacionadas con el entorno del cantante durante su estancia en el hotel. Sin embargo, en febrero de 2025, tres de ellas quedaron fueran del proceso penal por falta de pruebas.