Condenan a 74 latigazos a cantante por romper importante regla durante un concierto, ¡en pleno siglo XXI!

Hace unas semanas, una reconocida conductora de televisión y su hermano fueron condenados a muerte en Egipto por presuntas actividades criminales.

Ahora, este caso se suma a la polémica en torno a Parastoo Ahmadi, una cantante iraní que fue condenada por romper una de las reglas más estrictas de su país. Aunque los hechos ocurrieron en 2024, la resolución no se dio a conocer públicamente sino hasta tiempos recientes.

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Parastoo Ahmadi / Redes sociales

¿Por qué Parastoo Ahmadi fue condenada a 74 latigazos?

Parastoo Ahmadi fue condenada a recibir 74 latigazos luego de realizar y publicar en YouTube un concierto en el que apareció sin utilizar el hiyab, el velo utilizado por las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza y el cuello; una de las reglas que las mujeres deben cumplir en Irán.

De acuerdo con un artículo del Código Penal Islámico, el uso del hiyab en público es estrictamente obligatorio para todas las mujeres y niñas a partir de los 7 años de edad. Durante la presentación, la cantante utilizó un vestido negro largo con los hombros descubiertos y estuvo acompañada por músicos hombres.

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Parastoo Ahmadi / Captura de pantalla

¿Cómo fue el concierto de Parastoo Ahmadi que desató el conflicto en Irán?

El concierto fue el 11 de diciembre de 2024, fue grabada sin público presencial y posteriormente publicada en YouTube bajo el nombre de “concierto imaginario”.

Durante más de 27 minutos, la cantante interpretó siete canciones acompañada por cuatro músicos hombres. En las imágenes, Parastoo Ahmadi aparece con un vestido negro sin mangas y sin utilizar el hiyab, algo que inmediatamente provocó la reacción de las autoridades iraníes.

Las autoridades anunciaron acciones legales contra la cantante y los integrantes de su equipo por realizar la presentación sin autorización y por incumplir las normas religiosas establecidas en el país.

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¿Qué otras sanciones recibió Parastoo Ahmadi además de los 74 latigazos?

Los 74 latigazos no fueron la única sanción que recibió Parastoo Ahmadi por la realización de este concierto. La cantante también fue condenada a pasar dos años sin poder realizar actividades audiovisuales y a no poder salir de Irán durante ese mismo periodo.

Estas restricciones también fueron impuestas a cuatro músicos y otras cuatro personas relacionadas con la presentación, por lo que en total nueve personas fueron sancionadas por este caso.

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