Famosa actriz mató a su esposo, ¡queda libre y regresa a los foros! Protagonizará una película

La vida de una querida actriz ha sido una espiral de tragedia y redención. Conocida por su talento como intérprete, cantante y bailarina, presentó este miércoles en el Festival de Cine de San Sebastián una película que ella misma protagoniza tras estar cumpliendo una larga condena. ¿De quién se trata?

¿Quién es la actriz china que hará una película tras estar en la cárcel?

Xiaohong Zhao es una actriz, cantante y bailarina china reconocida por su papel en la película Her heart beats in its cage y su historia personal de supervivencia tras una condena que recibió hace unos años.

Xiaohong Zhao nació en China y desde muy joven demostró una profunda vocación por las artes escénicas. Se preparó profesionalmente en actuación, canto y danza, y desarrolló una carrera durante varios años en el teatro y la televisión de su país.

Aunque su talento le permitió sobresalir en un medio altamente competitivo, su trayectoria personal quedó profundamente afectada por una experiencia de violencia doméstica que alteraría el rumbo de su vida. ¿Qué sucedió con ella?

Mira: Mi adorable maldición, telenovela en la que un actor murió y el protagonista está en la cárcel ¿Está maldita?

Xiaohong Zhao, actriz china / IMDB, web.

¿Por qué la actriz Xiaohong Zhao estuvo en la cárcel?

En el fondo de esta historia personal se encuentra un tema de dimensión universal: la violencia machista. Xiaohong Zhao fue condenada por la muerte de su esposo, pero durante el juicio se presentaron pruebas de abuso físico y psicológico prolongado. En una sociedad donde hablar de salud mental sigue siendo un tabú, Zhao también compartió cómo la terapia psicológica ha sido crucial en su proceso de reconstrucción.

El asunto de la terapia psicológica en países de medio oriente parecen estar menos arraigados. En un artículo del periodista Josep Fita, se menciona que debido a la tipo de cultura en países como China “Piensan que todas estas corrientes de pensamiento son poco más que milongas (un engaño)”.

Si bien nunca se han dado detalles de la forma en que la actriz Xiaohong Zhao mató a su esposo, su argumento fue claro, pues se comentó que ella mostró pruebas en las que mostraba recibir un constante maltrato físico y psicológico, por lo que su acción surge como defensa propia .

La actriz conoció al director de esta nueva película poco antes de finalizar su sentencia, durante una serie de entrevistas que él realizaba a mujeres encarceladas. El cineasta, con experiencia previa en documentales sobre la migración del campo a las ciudades en China quedó impactado por su historia.

Lee: Pablo Lyle: Violeta Isfel expresa su deseo de visitarlo en la cárcel y su apoyo ante posible liberación

Xiaohong Zhao, actriz china conferencia / YouTube: sansebastianfestival

¿De qué tratará la película de la actriz china, Xiaohong Zhao?

El director Qin Xiaoyu destacó la importancia de visibilizar la violencia de género a través del arte, y más en casos como el de Xiaohong Zhao, pues es vital para que más mujeres busquen ayuda en caso de estar pasando por una situación similar.

El título de la película es Su corazón late en una jaula , el cual hace referencia tanto a la prisión física como a las cárceles mentales en las que viven muchas mujeres víctimas de violencia.

El proyecto nació de un encuentro inesperado. Qin Xiaoyu, director con trayectoria en documentales sobre el éxodo rural y las tensiones sociales en China, conoció a Zhao cuando ella estaba a punto de terminar su condena.

A partir de ahí, comenzó a gestarse una película que retrata la vida de Xiaohong. Zhao no solo protagoniza la cinta, sino que actúan también su hijo y la madre del esposo fallecido, quien durante una década cuidó del niño. La interpretación de sus propios roles por parte de los protagonistas reales añade una intensidad emocional pocas veces vista en el cine.

Te puede interesar: Integrante del Chavo del 8 irá a la cárcel por “una demanda fuerte”, revela Mhoni Vidente