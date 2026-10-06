Cantante, exparticipante de reality de TV, es condenado a cadena perpetua por asesinar a su esposa: ¡Infidelidad!

Un reconocido cantante y exparticipante de American idol recibió una histórica condena, luego de que fuera hallado culpable del asesinato de su esposa. Ahora, pasará el resto de sus días encerrado tras las rejas. Te contamos la trágica historia.

Cantante de American idol fue sentenciado a cadena perpetua / Foto: IA

¿Quién es el cantante que fue condenado a cadena perpetua por asesinato?

Caleb Flynn, exconcursante de American idol, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras ser declarado culpable del asesinato de su esposa, Ashley Flynn.

El caso de Caleb Flynn, quien participó en American idol en 2013, llegó a su desenlace este lunes 5 de octubre, cuando fue declarado culpable del asesinato de su esposa, Ashley Flynn, de 37 años, una maestra y entrenadora.

De acuerdo con información retomada de Radio Fórmula, el hombre de 40 años recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el homicidio ocurrido en febrero.

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Caleb Flynn fue condenado a cadena perpetua / Redes sociales

¿Cómo habría asesinado el cantante Caleb Flynn a su esposa?

Durante el proceso judicial, la Fiscalía sostuvo que Caleb Flynn mantenía una relación extramarital y que supuestamente contemplaba poner fin a su matrimonio. Una de las personas que declaró durante el juicio fue Alleigha Botner, quien aseguró haber conocido al acusado en 2022, cuando ella tenía 20 años.

Botner reconoció que mantuvo una relación con Flynn durante más de un año. En su testimonio, afirmó que el exconcursante de American idol le había expresado que odiaba a su esposa y que incluso había hablado sobre la posibilidad de asesinarla.

Además, los fiscales presentaron como parte de las evidencias un mensaje que Flynn habría enviado a Botner la noche anterior al homicidio. En él, presuntamente le manifestó que la había elegido y que al día siguiente habría consecuencias.

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¿Quién es Caleb Flynn?

Caleb Flynn es un cantante y expastor de música estadounidense que se hizo conocido en 2013 tras aparecer en la temporada 12 de American idol.

Originario de Ohio, Flynn tenía 40 años en 2026 y antes de convertirse en protagonista del caso criminal había desarrollado buena parte de su vida alrededor de la música y la religión.

Su paso por American idol ocurrió cuando acudió a las audiciones del programa en Chicago. Frente a los jueces Mariah Carey, Randy Jackson y Nicki Minaj, Flynn interpretó una canción con la intención de avanzar en la competencia. Aunque consiguió aparecer en televisión, no logró llegar a la etapa principal de Hollywood.

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