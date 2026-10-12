Muere RJ Mitte: FILTRAN la supuesta causa de muerte del actor de Breaking bad a horas de encontrar su cuerpo

La inesperada y repentina muerte del actor RJ Mitte, conocido por su papel en la serie Breaking bad, ha dejado tristes a todos los seguidores, fans y colegas del ámbito. Tras comenzar las especulaciones, han filtrado la presunta causa de su fallecimiento. ¿Qué pasó con él?

¿Cómo anunciaron la muerte del actor de Breaking bad, RJ Mitte?

Durante la tarde de este lunes 12 de octubre se reportó la muerte de RJ Mitte, el actor de Breaking bad que dio vida a “Walter Jr.”, hijo del famoso “Walter White”.

Uno de los portales que comenzó a difundir esta información fue TMZ, la cuenta de espectáculos que comparte los acontecimientos más importantes del mundo del espectáculo en Estados Unidos, casi al instante.

Ellos anunciaron que la oficina del condado de Texas compartió la información al portal, y fue ahí que la noticia se viralizó en todo el mundo, pues Breaking bad es considerada por muchos como la mejor serie de la historia.

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RJ Mitte, actor de Breaking bad que murió / Redes sociales

¿De qué murió el actor de Breaking bad, RJ Mitte?

Luego de que se confirmara la muerte del actor de Breaking bad, RJ Mitte, muchos comenzaron a especular sobre las posibles causas, pues recuerdan que además de su carrera actoral, ha luchado por los derechos y el reconocimiento de las personas con discapacidad.

El mismo medio, TMZ, informó que su muerte habría sido por supuesto suicidio, información compartida por las autoridades de Texas, ciudad donde residía el intérprete:

Un funcionario del condado confirmó a TMZ que RJ murió el lunes en Texas y nos dijo que falleció por suicidio. TMZ

Por otra parte, aseguraron que las autoridades ya comenzaron con las investigaciones para poder deslindar responsabilidades. ¿Qué pudo pasar?

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💔 RJ Mitte, who played Walter White Jr. on "Breaking Bad" has died at 34. https://t.co/QxKdj0aQDc — TMZ (@TMZ) October 12, 2026

¿Quién era RJ Mitte?

Roy Frank Mitte III, conocido como RJ Mitte, era un actor y activista estadounidense de 34 años, conocido mundialmente por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking bad.

RJ nació con parálisis cerebral leve, y de pequeño usó aparatos ortopédicos en las piernas y recibió años de terapia física. Para fortalecer su cuerpo practicó varias disciplinas.

Empezó a actuar siendo niño, con pequeños papeles en televisión, entre ellos un episodio de Hannah Montana, la famosa serie de Disney.

Su gran oportunidad llegó en 2008 con Breaking bad, donde dio vida durante cinco temporadas (2008-2013) a Walter White Jr., “Flynn”, el hijo adolescente con parálisis cerebral del protagonista.

Se convirtió en una voz destacada a favor de la inclusión y la representación de personas con discapacidad en el cine y la televisión. Defendió que los papeles de personajes con discapacidad sean interpretados por actores que realmente las tengan.

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