Copiloto del avión accidentado envió un mensaje a su novio 10 minutos antes de la tragedia: ¿Presentía su muerte?
Una tripulante que pilotaba el avión accidentado en Florida, escribió a su novio solo 10 minutos del trágico evento. Según sus palabras, algo "no andaba bien".
Un trágico accidente aéreo ocurrió el fin de semana (en un hecho que envolvía a Lenny Kravitz), mismo que conmocionó no solo a quienes se encontraban cerca, si no también a la comunidad digital entera. Tras darse a conocer los audios que presuntamente corresponden a segundos antes del accidente, una nueva controversia sale a la vista.
Una de las tripulantes se habría comunicado con su novio antes del incidente, y sus palabras habrían parecido una despedida anticipada. ¿Qué dijo exactamente?
¿Cómo fue el accidente aéreo de un jet en Florida, Estados Unidos?
Una aeronave privada Learjet 60, que cubría la ruta entre Austin (Texas) y las Bahamas, cayó el domingo alrededor de las 12:50 sobre un área residencial de Greenacres, en el condado de Palm Beach. Ninguno de los nueve ocupantes sobrevivió: viajaban siete pasajeros y dos miembros de la tripulación.
Los videos del suceso muestran cómo el jet descendía en picada y se incendiaba a escasa distancia de autos y casas. La NTSB sostiene que el aparato podría haberse fragmentado en el aire antes de chocar contra el suelo.
El impacto abrió un cráter en la calzada y provocó la evacuación de unas 600 personas de una comunidad de casas móviles cercana. Por ahora, la NTSB no ha establecido la causa y anticipó que las labores en el sitio durarán varios días
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Copiloto del avión accidentado en Florida escribió a su novio 10 minutos antes de la tragedia
Una de las más desgarradoras tragedias aéreas registradas en los últimos tiempos añade otra historia. Una de las tripulantes compartió un mensaje a su novio, quien pronto se preocupó por el bienestar de la joven.
Según una publicación en redes sociales, la joven identificada como Nathalia Filgueiras, de apenas 20 años, copiloteaba la nave rumbo a las Bahamas cuando de pronto se precipitó desde 20 mil pies de altura.
El dato que ahora sobresale es que ella, presuntamente, envió un mensaje a su novio en el que avisaba que algo “no andaba bien” con su vuelo: “Tengo turbulencia, tengo hielo”, supuestamente dijo Filgueiras.
Aunque esta información NO ha sido confirmada de manera oficial, muchos creen que por el tipo de accidente, es muy probable que esta situación se diera mientras se encontraban a esa altura.
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The co-pilot of the Learjet that crashed into the ground in Florida has been identified as 20-year-old Nathalia Filgueiras, texted her boyfriend just 10 minutes before the crash. Filgueiras' mother said she "always knew" a plane would "take her away from me." The pilot was flying to the Bahamas when the plane plummeted 20,000 feet per minute into the ground. "I wanted her to live her dream, but I knew that her dream was going to be the thing that would take her away from me," her mother told the New York Post. "I knew that a plane was gonna take her away from me. I always knew it, but I was so proud of her. I know she was living her dream." Just 10 minutes before the crash, Filgueiras reportedly texted her boyfriend: "I’ve got turbulence, I’ve got ice." The female pilot got her pilot license in high school. Her stepfather says she had 1,300 hours of experience. In a social media post, Filgueiras boasted about how young she was as a pilot with her boyfriend. "How often do you see 2 pilots under 21 with a commercial, multi-engine, instrument, CFI/CFI-I," she said. 8 other people were on board the jet when it crashed. They have yet to be identified.— Collin Rugg (@CollinRugg) November 2, 2026
¿Quién era Nathalia Filgueiras?
Según información de medios locales, Nathalia Filgueiras logró obtener su licencia de piloto con apenas 17 años, antes incluso de poder conducir un auto, según relató su padrastro, Thiago Corteleti, a CNN Brasil.
Filgueiras se formó en American Flyers, una de las escuelas de aviación más reconocidas de Estados Unidos, y su familia asegura que ya sumaba más de 1.300 horas de vuelo.
Su preparación teórica comenzó en 2020, cuando entró al segundo año de bachillerato en West Boca Raton High School, de acuerdo con un reportaje de 2023 de WPEC, afiliada de CNN. A ello se sumó lo aprendido de su padre, quien se había aficionado a volar en 2018.
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