Asesinan a famoso locutor de regional mexicano; fue parte de ‘La Mejor’ y ‘La Z': ¿hay detenidos?

En los últimos días, el género regional mexicano ha sufrido dolorosas pérdidas de músicos que han conmocionado a sus seguidores.

Ahora, la industria de la música recibe otro duro golpe con la muerte de una figura cercana a este género que, aunque no se desempeñaba como músico, era reconocido por su amplio conocimiento de la música regional mexicana.

En las últimas horas se dio a conocer el asesinato de un famoso locutor de radio, especializado en este género musical y quien formó parte de algunas de las estaciones más populares de México.

¿De quién se trata y qué se sabe sobre su muerte? Te contamos.

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Luto en el mundo de la música / Canva

¿Quién fue el locutor de radio que murió en Cuautitlán, Estado de México?

El locutor que murió en Cuautitlán, Estado de México, fue David Castro, conocido como ‘el Gallo’, quien ganó reconocimiento por su trayectoria en la radio especializada en música regional mexicana.

A lo largo de su carrera colaboró con importantes estaciones como ‘La mejor FM’ y ‘La Z’. También se desempeñó como promotor artístico y conductor de eventos masivos, principalmente en el Estado de México.

Su trabajo le permitió mantenerse cercano a la industria musical y participar en distintos espectáculos, donde compartía su pasión por el regional mexicano. Su muerte ha generado conmoción entre quienes conocieron su trayectoria y seguían su trabajo en la radio.

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David Castro, ‘el Gallo’ / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte de David Castro, ‘El Gallo’?

La muerte de David Castro, conocido como ‘el Gallo’, ocurrió durante un ataque armado registrado el jueves 29 de octubre en el municipio de Cuautitlán.

De acuerdo con los primeros reportes, él no habría sido el objetivo del atentado, pues dos sujetos que viajaban en una motocicleta habrían interceptado a otro hombre que circulaba en un vehículo y abrieron fuego en su contra.

Durante el ataque, David Castro transitaba por la zona a bordo de una bicicleta y fue alcanzado por una bala. Tanto el motociclista como el locutor fueron heridos de gravedad y murieron en el lugar.

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David Castro, ‘el Gallo’ / Redes sociales

¿Ya hay detenidos por la muerte del locutor David Castro?

Hasta el momento, no se ha reportado la detención de alguna persona relacionada con el asesinato de David Castro.

De acuerdo con la primera información, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque armado en el que murieron el locutor y otro hombre que circulaba en motocicleta.

Por ahora, no se ha informado sobre la identidad de los presuntos responsables ni sobre el móvil de la agresión.

A inicios de octubre, otro crimen también sacudió al mundo del espectáculo, con el asesinato de Alexander Aslani, el conocido “Cirujano de las famosas”.

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