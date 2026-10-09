Asesinan a balazos a “El cirujano de las famosas”; esto de sabe del terrible crimen, ¿hay detenidos?

Luego de que se diera a conocer la lamentable muerte de una reconocida modelo a la edad de 32 años, nuevamente el mundo del entretenimiento vuelve a vestirse de luto, pues desafortunadamente se reportó el asesinato de un cirujano plástico cuya labor lo hizo ser conocido como “el cirujano de las famosas”.

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¿Quién era “El cirujano de las famosas” que fue asesinado a balazos en su consultorio?

Se dio a conocer la lamentable pérdida de Alexander Aslani, el conocido “Cirujano de las famosas”, quien fue asesinado al interior de su clínica Cirumed en Marbella, Málaga en España, a causa de un ataque armado el pasado 7 de octubre.

Alexander Aslani cirujano plástico / Redes Sociales

Según detalles revelados por El País, el asesinato ocurrió alrededor de las 6 de tarde cuando un hombre encapuchado entró a las instalaciones, busco al médico y le disparó en diferentes ocasiones directo en la cabeza.

Testigos del crimen llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia, quienes arribaron a la clínica y auxiliaron a Alexander Aslani, sin embargo, desafortunadamente el médico falleció minutos después.

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Alexander Aslani clínica / Redes Sociales

¿Por qué mataron al Cirujano de las famosas”?

Hasta el momento no se conoce el móvil del ataque en contra de Alexander Aslani, sin embargo, una de las teorías que más están sonando es una posible venganza de parte de un paciente inconforme con el doctor.

Según informes también de El País, el cirujano habría informado hace no mucho que estaba siendo objeto de amenazas, no obstante no se tienen más detalles al respecto.

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Alexander Aslani / Redes Sociales

¿Quién es la persona detenida por el asesinato del “Cirujano de las famosas”?

Después de que la policía local y nacional iniciaran las investigaciones correspondientes, pudieron hallar a un posible responsable del asesinato. De acuerdo a los reportes revelados, el día del crimen este habría huido del lugar de los hecho a bordo en una motocicleta.

La tarde de este jueves 8 de octubre de 2026, las autoridades detuvieron a un joven de 18 años, a quien han señalado como presunto autor del asesinato de Alexander Aslani. Al momento, el resto de los detalles continúan bajo secreto judicial.

Alexander Aslani era uno de los profesionales más destacados de su área en España, incluso ganándose el título del “Cirujano de las famosas”, pues por sus manos pasaron modelos, influencers y creadoras de contenido que confiaban en su expertise.

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