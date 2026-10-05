Muere a querida cantante infantil días después de su último concierto: ¿Qué le pasó?

Días después de que se anunciara la muerte de Jorge Kahwagi, las malas noticias no dejan de circular en el mundo del espectáculo.

Esta vez, se dio a conocer el fallecimiento de una joven cantante japonesa, quien apuntaba a convertirse en una de las grandes figuras de las nuevas generaciones de la música de su país.

Lo más triste es que su muerte ocurrió de manera inesperada, apenas unos días después de haber ofrecido su última presentación en vivo, a los 8 años de edad.

¿De quién se trata? Te contamos lo que se sabe.

Leer: Aylín Mujica rompe en llanto en Top chef VIP tras recordar la muerte de su hijo: ¿Deja el reality? VIDEO

Cantante / Canva

¿Quién fue la cantante infantil japonesa que murió a los 8 años?

La cantante japonesa que murió a los 8 años fue Hirata Runa, conocida también como ‘Luna-chan’.

Nació enabril de 2018 y, a pesar de su corta edad, ya se encontraba desarrollando una carrera dentro de la escena japonesa como aprendiz. Participaba en presentaciones en vivo y actividades relacionadas con el canto y el entretenimiento, mientras se preparaba para continuar creciendo como artista.

Muere cantante japonesa a los 8 años / Canva

Su última presentación ocurrió el 20 de septiembre de 2026 en Nagoya, Japón. Después del espectáculo, Runa compartió una foto en redes sociales y agradeció a quienes asistieron a su show, sin imaginar que sería su última aparición pública.

Cinco días después, la joven cantante murió durante la madrugada del 25 de septiembre, a los 8 años.

Leer: Influencer mexicana presuntamente asesinó a su esposo y a sus hijos, después se quitó la vida: ¡Uno sobrevive!

¿De qué murió Hirata Runa, la cantante infantil japonesa?

La muerte de Hirata Runa ocurrió debido a una miocarditis derivada de una infección por influenza, de acuerdo con la información que dio a conocer el proyecto de idols al que pertenecía la cantante.

La miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco que puede afectar el funcionamiento del corazón y provocar complicaciones. En el caso de Runa, la agencia confirmó que esta condición estuvo relacionada con una infección por influenza.

“Lamentamos informarles que Runa Hirata, aprendiz del DIANNA Project en Nagoya, ha fallecido a causa de una miocarditis derivada de una gripe.” DIANNA Project

Murió a causa de una miocarditis / Canva

Leer: Muere Peppino Mazzullo, voz original de Topo Gigio, a los 100 años; así lo despidieron en redes

【名古屋練習生】 平田琉七に関するお知らせ https://t.co/o7OA02UDKp — DIANNAプロジェクト (@diannapro) September 28, 2026

¿Cómo se despidieron de Hirata Runa en redes sociales?

La muerte de Hirata Runa provocó numerosas muestras de cariño entre sus seguidores y compañeras de ‘DIANNA Project’, quienes lamentaron la repentina muerte de la cantante.

Su familia la despidió en redes sociales / Canva

En la cuenta de X de Runa, su familia compartió un emotivo mensaje en el que agradeció a las compañeras que fueron amables con ella, a sus fans, a las personas de la agencia que la ayudaron a cumplir su sueño de convertirse en idol y a todos quienes formaron parte de su vida.

“A todas las compañeras idols que fueron amables con Ryuichi durante su vida, a los fans que siempre lo apoyaron, a todos en la agencia que lo convirtieron en idol, y a todas las personas que de alguna manera se involucraron con él: de verdad, muchas gracias.” Familia de Hirata Runa

El fallecimiento de Hirata se suma al de la hija de Chad Lowe, actor de ‘La ley y el orden’.

Leer: Muere autor de “La maldición de Malinche” tras delicado estado de salud, familia lo despide con desgarrador mensaje