Aylín Mujica rompe en llanto en Top chef VIP tras recordar la muerte de su hijo: ¿Deja el reality? VIDEO

Aylín Mujica perdió a su hijo, Mauro Menéndez, hace apenas unos meses, y parece que el dolor se ha ido agudizando con el paso del tiempo. Recientemente, la actriz rompió en llanto durante una competencia de Top chef VIP, el realty en el que se encuentra participando. ¿Lo abandona de manera definitiva?

Mauro Menéndez, hijo fallecido de Aylín Mujica / Redes sociales

¿Dónde y cuándo murió el hijo de Aylín Mujica?

Aylín Mujica explicó que su hijo, Mauro Menéndez, sufrió una convulsión mientras se encontraba jugando en una playa de Barbados, el pasado 16 de julio. Según relató la actriz, el joven todavía enfrentaba una neumonía que no había logrado superar.

Tras lo ocurrido, Mauro fue trasladado de emergencia a un hospital, donde presentó varios paros cardíacos. Aunque el personal médico logró reanimarlo en siete ocasiones, su estado de salud continuó agravándose debido a la aparición de coágulos en los pulmones:

Mauro estaba jugando soccer en el sunset, viendo el sunset con nosotros y unos amigos. Convulsionó tres veces; la ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro y está en este momento intubado. Lo revivieron aproximadamente cinco veces. A la sexta me llamaron y la doctora me dijo: ‘Tenemos que tomar una decisión’. Aylín Mujica

Por otro lado, Osamu Menéndez, padre de Mauro, afirmó que la muerte de su hijo habría estado relacionada con el consumo de vapeadores o cigarros electrónicos:

Tuve un hijo maravilloso que era un genio en lo que hacía… Yo sé que una de las cosas que le debe haber provocado la neumonía es esa cosa que están fumando los jóvenes ahora, que es el vape. No fumen eso. Yo sé que eso fue lo que lo mató a él. Osamu Menéndez

Después de casi tres meses, Aylín se ha visto disminuida y devastada por la pérdida de su hijo.

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Últimos momentos con vida del hijo de Aylín Mujica / IG: aylinmujic

Aylín Mujica rompió en llanto durante competencia de Top chef VIP

Tras la pérdida de su hijo, Mauro Menéndez, la actriz Aylín Mujica se integró poco a poco a las grabaciones de Top chef VIP, pero su reciente participación dejó en evidencia que el duelo continúa muy presente.

Todo ocurrió cuando Carmen Villalobos notó que Aylín se encontraba visiblemente afectada y decidió acercarse para preguntarle si se encontraba bien, y la respuesta de la cubana fue corta: “ No ”, dijo Mujica.

Villalobos intentó darle un espacio para expresar sus emociones y aunque Aylín apenas pudo pronunciar unas palabras antes de comenzar a llorar, después dijo:

Hace dos meses hoy que se fue mi hijo y no he podido llorar lo suficiente y hoy me siento muy triste, muy triste. Perdón. Aylín Mujica

Carmen Villalobos aseguró que la actriz no tiene por qué pedir perdón, pues que continúe en la competencia es un acto de valentía del que todos deberían aprender. ¿Seguirá en el reality?

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¿Aylín Mujica confirma salida de Top chef VIP tras muerte de su hijo?

Tras la devastadora escena de Aylín Mujica llorando en Top chef VIP, muchos se preguntaron si la actriz continuaría participando en el reality, ya que dudan de que atraviese un buen estado de salud mental.

Carmen Villalobos, conductora, resaltó que, a pesar de atravesar uno de los momentos más dolorosos de su vida, Aylín decidió permanecer en la competencia y seguir adelante: “ Creo que tu hijo es el que te tiene aquí de pie ”.

Los demás participantes de Top chef VIP mostraron su apoyo a Aylín, se acercaron y le dedicaron unas palabras por el difícil momento que atraviesa.

Cabe recordar que Aylín Mujica ya tuvo una polémica en Top chef VIP con Ninel Conde, tras las supuestas declaraciones del ‘Bombón asesino’ sobra la muerte de Mauro.

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