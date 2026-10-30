Muere Raúl Triguero: Hallan sin vida al periodista desaparecido tras accidente de tren en España

Lo que comenzó como una intensa búsqueda terminó en la peor noticia para familiares, amigos y compañeros de televisión. Luego de permanecer desaparecido desde el accidente ferroviario ocurrido en Toledo, España, fue confirmada la muerte de Raúl Triguero, reconocido periodista y colaborador del programa ¡De viernes!.

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¿Cuándo desapareció Raúl Triguero y cómo confirmaron su muerte tras el accidente de tren en España?

La muerte de Raúl Triguero fue confirmada este viernes, luego de varios días de incertidumbre tras el choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido en Toledo, España.

El periodista había sido reportado como desaparecido desde el pasado 28 de octubre, cuando se conoció que viajaba en uno de los convoyes involucrados en el accidente ferroviario.

De acuerdo con medios españoles, el comunicador se dirigía a Sevilla por motivos laborales cuando ocurrió la tragedia. Finalmente, las autoridades notificaron a su familia que el reportero fue localizado sin vida.

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Actor iba a bordo de tren accidentado en España / Redes sociales

¿Quién fue Raúl Triguero, periodista del programa ¡De viernes!?

Raúl Triguero era un conocido periodista especializado en temas de espectáculos y crónica social dentro de la televisión española.

Durante su trayectoria colaboró en programas populares como Sálvame y, en los últimos años, formó parte del equipo de ¡De viernes!, emisión producida por Mandarina Producciones para Telecinco.

Gracias a sus coberturas e entrevistas con figuras de la farándula, logró consolidarse como uno de los reporteros más reconocidos del entretenimiento en España, ganándose el cariño de compañeros y televidentes.

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¿Por qué viajaba Raúl Triguero a Sevilla antes del accidente ferroviario?

Según trascendió, Raúl Triguero había salido de Madrid con destino a Sevilla para realizar una entrevista que sería transmitida en el programa ¡De viernes!.

El periodista tenía previsto reunirse con parte de su equipo para grabar una conversación con Amador Mohedano, hermano de la fallecida cantante Rocío Jurado.

Lo que sería una cobertura más para su carrera terminó convirtiéndose en una tragedia que impactó a toda la industria televisiva y al periodismo de espectáculos.

Raúl Triguero, reportero del programa ¡De viernes!



¿Cómo le dio el último adiós '¡De viernes!’, programa donde trabajaba Raúl Triguero?

El equipo de '¡De viernes!’ despidió a Raúl Triguero con un emotivo comunicado en el que destacó su calidad humana y el cariño que despertaba entre sus compañeros de televisión: “Hoy nos toca despedir a nuestro queridísimo compañero Raúl González Triguero. Nos cuesta encontrar palabras para expresar tanta tristeza. Raúl era una gran persona, un compañero maravilloso y alguien a quien siempre recordaremos con muchísimo cariño. Todo nuestro amor y nuestro abrazo más fuerte a su familia y a sus seres queridos en estos momentos tan difíciles”.

El mensaje concluyó: “Hoy y siempre, Raúl, formarás parte de nuestra familia. Descansa en paz”. Por su parte, Mediaset España también expresó sus condolencias: “Consternados por el fallecimiento de nuestro compañero Raúl González Triguero en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Desde Mediaset España trasladamos nuestras más sinceras condolencias y apoyo a sus familiares, allegados y compañeros de ¡De Viernes! en estos duros momentos”.

La empresa añadió: “Enviamos también todo nuestro cariño y solidaridad al resto de las víctimas de esta tragedia y a sus familias”.

¿Cómo despidieron los conductores y colaboradores Telecinco y a Raúl Triguero tras su trágica muerte?

Jorge Javier Vázquez, conductor y presentador español, reaccionó a la muerte de Raúl Triguero compartiendo un video de una antigua conexión televisiva en la que el periodista mostraba su anillo de compromiso y relataba cómo le habían pedido matrimonio.

Junto a las imágenes, el conductor de ‘Sálvame’ publicó una despedida dedicada al reportero y a su esposo: “Querido Raúl: verte hablando de amor sabiendo que un maldito accidente de tren acabaría pocos años después con tu vida me ha estremecido. No dejo de acordarme de tu marido, de tus seres queridos. Te has ido, pero el amor que dejaste permanecerá siempre. Descansa, compañero”.

Kiko Matamoros y Arnau Martínez también lamentaron la muerte del periodista. Matamoros escribió: “Descansa en paz, compañero. Se confirma oficialmente el fallecimiento de Raúl Triguero. Mi más sincero pésame a su familia y amigos y a todo el equipo de De Viernes”.

Por su parte, Arnau Martínez recordó la esperanza que mantuvieron durante su desaparición: “Seguíamos con la esperanza de poder encontrarte. Te recordaremos como el buen compañero y la buena persona que eras. Descansa en paz, Raúl”.