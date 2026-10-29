¿Desaparece famoso conductor de TV tras trágico choque de trenes? Su familia: “Seguimos sin saber nada de él”

Luego de que se reportara que un famoso actor de telenovelas viajaba en uno de los trenes involucrados en el devastador accidente ferroviario en España, ahora surge un nuevo caso que mantiene en vilo al mundo del espectáculo. Entre las personas cuyo paradero sigue siendo un misterio figura un querido rostro de la televisión, de quien familiares y amigos no tienen noticias desde el momento del choque.

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Actor iba a bordo de tren accidentado en España / Redes sociales

¿Quién es el conductor de televisión desaparecido tras el choque de trenes en España?

Raúl Triguero, reportero del programa ¡De viernes! de Telecinco, fue reportado como desaparecido después del accidente ferroviario ocurrido el miércoles 28 de octubre de 2026 en Toledo, España. Su familia y compañeros no han conseguido localizarlo.

El periodista viajaba de Madrid a Sevilla para realizar una entrevista con Amador Mohedano, hermano de la fallecida cantante Rocío Jurado, cuando los trenes involucrados en el accidente colisionaron cerca de Urda.

La preocupación creció cuando personas cercanas a Triguero hablaron con la revista Lecturas y expresaron su angustia: “Seguimos sin saber nada de él. Está siendo un horror”. Hasta los reportes consultados, no se había confirmado su paradero.

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¿Por qué Raúl Triguero viajaba en el tren accidentado en España y qué importante entrevista tenía pendiente?

Raúl Triguero permanece sin ser localizado, según los reportes publicados el 29 de octubre. Sus familiares desconocen si consiguió salir del tren después del impacto o si pudo haber sido trasladado a algún hospital para recibir atención médica.

La incertidumbre también alcanzó a sus compañeros de ¡De viernes!, pues el reportero tenía previsto entrevistar a Amador Mohedano sobre la participación de Rosa Benito en Supervivientes All Stars, material que sería utilizado en el programa de Telecinco.

Aunque la desaparición del periodista ha generado preocupación, no existe confirmación pública de que Raúl Triguero haya fallecido o resultado herido. Su situación continúa sin esclarecerse y sus allegados esperan información oficial.

¿Cuántos muertos dejó el choque de trenes en Toledo, España, donde desapareció Raúl Triguero?

El accidente de trenes en Toledo dejó al menos 68 personas fallecidas, según el balance difundido por las autoridades españolas. La tragedia ocurrió la mañana del 28 de octubre, cuando un tren AVE de Renfe chocó contra un convoy de Iryo en la línea Madrid-Sevilla.

El impacto se produjo cerca de las 8:53 horas, a la altura de Urda. Varios vagones descarrilaron y cayeron por un terraplén, mientras los servicios de emergencia trabajaban para auxiliar a los pasajeros. También se reportaron numerosos heridos, algunos en estado grave.

Las primeras investigaciones apuntaron a posibles errores en la gestión de la circulación ferroviaria, aunque las causas continuaban bajo investigación. Entre las familias que esperan noticias se encuentra el entorno de Raúl Triguero.

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Accidente de trenes en Toledo, España / Redes sociales

¿Quién es Raúl Triguero, el periodista de Telecinco que trabajó en Sálvame y ¡De viernes!?

Raúl Triguero es un periodista español especializado en espectáculos y crónica social, conocido por su trabajo como reportero de Telecinco. Su trayectoria en la televisión incluye entrevistas, coberturas de famosos y conexiones en directo.

En 2013 se incorporó al programa Sálvame, donde permaneció durante aproximadamente una década, hasta la cancelación del espacio en 2023. Posteriormente continuó trabajando en ¡De viernes!, conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona.