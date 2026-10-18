Eugenio Derbez considera dejar Estados Unidos para mudarse a España, ¿para retirarse?

Recientemente, Eugenio Derbez habló públicamente sobre la posibilidad de retirarse de su carrera artística para disfrutar de una vida más tranquila en compañía de su familia.

En cuanto a sus planes personales, el actor también mencionó que tiene entre sus deseos mudarse para explorar nuevos horizontes, tanto en su vida como en su carrera profesional. Entre sus opciones destaca España, país en el que contempla la posibilidad de establecerse.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre este proyecto de vida?

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Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Dónde vive actualmente Eugenio Derbez?

Desde hace aproximadamente 12 años, Eugenio Derbez se estableció en Los Ángeles, California, luego de casarse con Alessandra Rosaldo.

Fue en Estados Unidos donde nació su hija menor, y donde el actor ha logrado participar en importantes proyectos de Hollywood, consolidando su carrera internacional y posicionándose como una de las personalidades mexicanas más reconocidas del espectáculo.

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Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo / Mezcalent/Redes sociales

¿Por qué Eugenio Derbez considera mudarse a España y qué dijo sobre un posible retiro?

Durante una entrevista para el programa ‘La Script’, Eugenio Derbez reveló que ha viajado a Madrid para explorar la posibilidad de mudarse a España.

Comentó que, aunque lleva más de 12 años viviendo en Los Ángeles, considera que ya cumplió el llamado “sueño americano”. Ahora, asegura que ya no ve ese mundo con los mismos ojos y que ha llegado a una etapa de cambio en la que quiere explorar nuevas posibilidades e involucrarse en proyectos que le “llenen el corazón”.

Incluso, comparó su situación con las experiencias de Antonio Banderas y Javier Bardem, quienes han trabajado en Hollywood, pero también regresan a su país de origen para desarrollarse en proyectos locales.

El actor expresó que le encantaría trabajar en España, algo que hasta ahora no ha hecho, y espera que su nueva serie, ‘El juicio’, pueda marcar el inicio de una nueva etapa profesional en ese país.

“Ya vine a explorar Madrid porque ya, ya no me está gustando tanto ese mundo como lo imaginé; quizá lo idealicé demasiado. Creo que ya cumplí el sueño de Estados Unidos, el sueño americano (...) Podría llegar todavía más lejos, pero de repente entiendo ahora por qué gente como Antonio Banderas o como el mismo Bardem de repente sí hacen cositas por allá, pero siempre regresan a casa a hacer las cosas que les llenan más el corazón”. Eugenio Derbez

Respecto a la posibilidad de retirarse, Eugenio confesó que hasta ahora, no ha podido detenerse a disfrutar la vida que ha logrado con su trabajo y gozar de su vida con tranquilidad.

“Tengo ganas de vivir. Y es algo que nunca he hecho. Llevo toda la vida diciendo: ‘Algún día voy a ir a Tailandia. Algún día voy a conocer tal lugar. Algún día voy a hacer este viaje. Algún día’. Y al día de hoy tengo un coche que no disfruto, tengo una casa que no disfruto, tengo una vida que no disfruto, pudiendo disfrutarla”. Eugenio Derbez

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¿Cuál fue la última película de Eugenio Derbez?

La última película con Eugenio Derbez en su elenco fue la cinta ‘Radical’, del 2023. Aunque recientemente se ha involucrado en producciones de la pantalla chica.

Este 2026, Eugenio participa en la serie ‘El juicio', de la plataforma Prime Video. Sin embargo, su carrera en el cine continúa, pues está trabajando en la película ‘Marcelo en el mundo real’, al lado de Eva Longoria, que se estrenará en el 2027.

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