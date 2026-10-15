Naim Darrechi reaparece tras reportarse su detención en España; ¿ya presentía su arresto?| VIDEO

El pasado miércoles 14 de octubre, se reportó que Naim Darrechi fue detenido en el aeropuerto de Madrid. Fue justamente su amigo Derek Trejo el encargado de dar la noticia mediante sus redes sociales. Si bien no explicó el motivo, expresó su deseo de que el asunto pudiera resolverse pronto.

En medio de la preocupación, el español reaparece y lanza un contundente mensaje. De igual forma, se viraliza un video que sugiere que él ya estaba consciente de que existía el riesgo de que lo arrestaran al llegar a Madrid. Te contamos los detalles.

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Hace poco, se reportó que Naim Darrechi fue detenido en España / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre el presunto arresto de Naim Darrechi en España?

Tras la polémica con la mamá de Abelito, quien lo denunció por presunto acoso sexual, Naim Darrechi les informó a sus seguidores que viajaría a España, su país natal. Dijo estar muy emocionado, ya que habían pasado varios años desde la última vez que había estado allí.

Durante la tarde del pasado 14 de octubre, el influencer Derek Trejo informó que Naim había sido detenido. Mencionó que todo pasó demasiado rápido y que estaba muy preocupado por su amigo.

“Gente, detuvieron a Naim aquí en el aeropuerto, me está diciendo ahorita en este momento. Voy a hablar con su familia y por fa, que todo esté bien”. Derek Trejo

Sin dar muchos detalles, señaló que se había enterado del hecho a raíz de un mensaje que Darrechi le envió. Hasta el momento, las autoridades españolas no han lanzado un comunicado. Sin embargo, se cree que pudo ser por el problema legal que tuvo en 2021.

En ese año, el influencer enfrentaba un proceso legal por alteración del orden público y agresión a un policía. La Fiscalía solicitaba un tiempo en prisión y el pago de una multa. Durante el juicio, Darrechi se mudó a México. Cabe mencionar que también había una denuncia en su contra por decir públicamente que les mentía a sus parejas sexuales para poder tener relaciones sin protección.

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De forma oficial, no se sabe por qué arrestaron a Naim Darrechi en España / Redes sociales

Naim Darrechi reaparece tras detención en España

Hace unas horas, Naim Darrechi reapareció en redes sociales anunciando que estaba bien tras el aparente arresto en España. Si bien no explicó qué pasó realmente, agradeció el apoyo de los fans y prometió que pronto revelaría toda la verdad.

“Gracias a todos los que se preocuparon por mí. Estoy bien”. Naim Darrechi

Por otro lado, Sol León hizo una transmisión en vivo señalando que su amigo tenía “situaciones” que podrían afectar su estatus legal. Incluso indicó que, en su momento, hasta le ofreció abogados para que pudiera “solucionar sus problemas”

También contó que no ha podido tener comunicación con él o Trejo desde que se dio a conocer que había sido detenido en Madrid.

Mensaje de Naim Darrechi / Redes sociales

¿Naim Darrechi ya sabía que iba a ser detenido en España?

Algo que llamó mucho la atención de los usuarios fue la transmisión en vivo que hizo Naim Darrechi horas antes de ir al aeropuerto de Madrid. El español habló de lo que esperaba de su viaje y hasta dijo esperar que no lo detuvieran.

“No puedo creer que nos vamos a España. Llegamos mañana a las 2:30 a España. No lo puedo creer, después de cinco o seis años. A ver si llegamos, si no nos detienen. Yo creo que no, la verdad. No sé, las malas lenguas dicen cosas, que uno ya hasta se la cree. Si mañana me ven en las noticias, por favor, no esperen stream”, indicó.

Aunque finalizó diciendo que no creía ser víctima de un arresto, sus declaraciones dieron mucho de qué hablar. Algunos internautas afirmaron que el joven ya “intuía” lo que iba a pasar.

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