Detienen a estilista de las estrellas tras concierto de María José: Ha colaborado con Thalía, ¡piden donaciones!

A solo unos meses de la muerte de Jimmer Hernández, el famoso “Odontólogo de las estrellas”, otro delicado caso azota al mundo del espectáculo.

Este sábado 31 de octubre se confirmó mediante redes sociales, la detención en Estados Unidos del “Estilista de las estrellas”. De acuerdo con una reconocida periodista, el experto en moda fue aprehendido tras el concierto de María José. ¿Qué sucedió exactamente?

Detuvieron al “Estilista de las estrellas” y ahora piden donaciones / Redes sociales

¿Quién es el “Estilista de las estrellas” que fue detenido?

La periodista de espectáculos, Nelssie Carrillo, fue quien compartió esta información, asegurando que Sergio Arévalo, el “Estilista de las estrellas”, fue detenido hace unos pocos días.

Según la versión de Carrillo, todo ocurrió después del concierto de María José, pues presuntamente habrían colaborado en algún momento, incluso, se maneja que hay una amistad grande entre ellos.

Tras esto, empezó a circular un link de GoFundMe, pidiendo dinero que pueda ayudar a mejorar la situación actual que vive Arévalo. Mientras esto sucede, algunos artistas han mostrado su respaldo.

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Sergio Arévalo y Thalía / Redes sociales

¿Por qué el “Estilista de las estrellas” fue detenido?

Aunque la publicación de la periodista Nelssie Carrillo no dice las causas de su detención, el GoFundMe confirma que fue un tema migratorio el problema, ya que ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos) fue el causante.

En el post en el que solicitan las donaciones colocan el siguiente mensaje:

A pesar de tener un permiso de trabajo válido al momento de su detención, Sergio fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), dejando a sus seres queridos desconsolados y su futuro incierto. Estamos recaudando fondos para ayudar a cubrir sus gastos legales de inmigración y apoyar los esfuerzos para lograr su liberación. GoFundMe

Además, en una de las publicaciones ancladas en Instagram de Arévalo, María José se hizo presente y compartió un mensaje de respaldo:

TE AMO CON TODO MI SER!! Todo estará bien, con el favor de Dios. María José

Por ahora, se desconoce si Arévalo será deportado o el punto legal en el que se encuentra actualmente. Por ahora, celebridades están a la espera de que su situación mejore.

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María José le muestra apoyo a Sergio Arévalo / Redes sociales

¿Con qué famosos ha trabajado Sergio Arévala, el “Estilista de las estrellas”?

Según información de El Heraldo de México, la carrera de Sergio Arévalo como estilista y maquillista es ampliamente reconocida en el mundo del espectáculo mexicano, pues ha colaborado con importantes figuras de la farándula.

En sus redes sociales, el estilista comparte fotografías junto a diversas celebridades como:



María José,

Thalía,

Paulina Rubio,

Maribel Guardia,

Ana Bárbara,

Alicia Villarreal, entre otras más.

Finalmente, el mensaje de la familia de Sergio en la solicitud de donaciones, termina agradeciendo las muestras de cariño, y esperan que su libertad llegue pronto, para que continúe con su exitosa carrera:

Hoy, es nuestro turno de brindarle nuestro apoyo. Cada donación, por pequeña que sea, y cada vez que compartas esta información, puedes marcar una gran diferencia. Ayúdanos a traer a Sergio a casa para que pueda seguir persiguiendo sus sueños y siendo una luz en la vida de muchos. GoFundMe

Se desconoce si algunos de los famosos que han colaborado con él se encuentren en contacto con la familia de Arévalo.

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