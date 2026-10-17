¿María José confesó un delito con restos mortales? Sale a la luz qué hizo con cenizas humanas ¡en París! VIDEO

María José, la exintegrante de Kabah, sorprendió al contar una historia familiar que ¿podría meterla en problemas? Lo que comenzó como una promesa a un ser querido terminó en una insólita aventura por París ¿Qué hizo la cantante?

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¿María José cometió un delito en Francia? Revela cómo llevó cenizas a París sin permisos

María José sorprendió durante una entrevista con Oso Trava en Cracks Podcast al revelar que trasladó parte de las cenizas de su tía Margarita a París sin completar los trámites que, según contó, le habían solicitado para transportarlas.

“Espero que no me vaya a buscar la policía en Francia después de esto”, expresó entre risas la cantante, quien reconoció que nunca había compartido públicamente aquella experiencia.

La exintegrante de Kabah explicó que todo comenzó cuando quiso cumplir la última voluntad de su tía, pero descubrió que debía presentar documentos y esperar aproximadamente una semana para obtener un embalaje especial. Como viajaría al día siguiente, decidió improvisar.

“Dije: ‘¿Cómo le voy a hacer?’”, recordó María José, quien encontró una peculiar manera de llevar una pequeña cantidad de las cenizas en su equipaje.

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¿Cómo escondió María José las cenizas de su tía en un maquillaje para viajar a Francia?

María José contó que utilizó una coladera, una taza y un estuche de maquillaje para preparar las cenizas de su tía Margarita, a quien cariñosamente llamaban “la Güera”. La cantante explicó que, al abrir la bolsa donde se encontraban los restos, descubrió que había pequeños fragmentos y grumos, por lo que decidió separar una cantidad utilizando utensilios de su cocina.

Posteriormente, guardó una porción de las cenizas en un compacto de maquillaje y colocó rubor encima, con la intención de llevarlas a París y cumplir la promesa que había hecho años atrás.

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¿Qué pasó con María José y las cenizas de su tía en París? Su esposo arruinó la despedida

María José relató que, una vez en París, decidió esparcir parte de las cenizas de su tía en los jardines de las Tullerías, cerca del Museo del Louvre, mientras su esposo, Mauricio, grababa el momento para compartirlo con sus familiares.

Sin embargo, la despedida no salió como esperaba. Su marido comenzó a advertirle que en aquel lugar algunas personas y perros hacían sus necesidades, comentario que terminó por incomodar a la cantante.

“¡Qué asco! O sea, ahí se hacen pipí todos los borrachos y los perros”, recordó María José sobre las palabras de su esposo, quien interrumpió el momento que ella quería dedicarle a su tía.

Pero la aventura no terminó ahí. La cantante decidió llevar otra parte de las cenizas al río Sena, donde intentó realizar una segunda despedida durante un paseo en barco. Una vez más, Mauricio debía grabar el momento para que sus familiares pudieran verlo. Sin embargo, cuando María José revisó el resultado, descubrió que su esposo no había registrado la escena completa.

“¿Estás grabando?”, recordó haberle preguntado, sorprendida por lo ocurrido. Entre risas, resumió el peculiar destino que tuvieron los restos de su familiar:

“La tía, un dedo está en los meados de las Tullerías. Otro dedo está half en el Sena”. María José

¿Quién era la tía Margarita de María José y por qué pidió que llevaran sus cenizas a París?

María José recordó que su tía Margarita fue una de las personas más importantes de su infancia, pues la cuidó durante sus primeros meses de vida y le transmitió su pasión por la música: “Ella fue como mi segunda mamá”, expresó la intérprete, quien explicó que su tía nunca se casó y mantenía una relación muy cercana con ella. Además, fue quien le enseñó a tocar el piano.

Durante un viaje a Francia, Margarita le hizo una petición que marcaría a la cantante: “El día que yo me muera quiero que vengas a tirar mis cenizas en París, a ver en dónde”.

La mujer falleció un 22 de octubre, mientras María José se encontraba en Monterrey. Tiempo después, la artista aprovechó un viaje que incluía Francia, Londres y Nueva York para cumplir aquella promesa. Aunque una parte de las cenizas terminó en los jardines de las Tullerías y otra en el río Sena, María José reveló que el resto permanece en su casa, encima de su piano, como un recuerdo del vínculo que compartieron.

Finalmente, la cantante explicó que su manera de recordar a los seres queridos no necesariamente tiene que estar marcada por la tristeza o la solemnidad.