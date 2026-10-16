Giran orden de aprehensión contra empresario por la muerte de Micky Hair, estilista de Ángela Águilar y Kenia Os

El caso de “Micky Hair”, el estilista que conquistó a varias figuras del espectáculo con su trabajo, presenta un nuevo avance. Fuentes judiciales confirmaron que un juez de control giró una orden de aprehensión contra el empresario Eduardo Ederly González Martínez, de 37 años, por su presunta participación en el homicidio de Miguel Ángel de la Mora Larios.

Micky Hair era estilista de Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Cuándo murió el estilista “Micky Hair?

Fue el 29 de septiembre de 2025 cuando el también influencer perdió la vida tras ser atacado a balazos frente a su salón de belleza, ubicado en la avenida Presidente Masaryk, en Polanco, Ciudad de México.

Micky Hair era estilista de celebridades como Ángela Aguilar, Kenia Os, Natalia Dupeyrón y Priscila Escoto. Su trabajo lo acercó a distintas personalidades del medio artístico y le dio reconocimiento en redes sociales, donde compartía parte de su actividad profesional.

De acuerdo con los últimos avances del caso, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México solicitó la orden de aprehensión contra el empresario durante el fin de semana, luego de reunir datos de prueba que lo señalan como probable autor intelectual del crimen.

Sin embargo, hasta el momento de esta publicación, la orden permanecía vigente y estaba pendiente de cumplimentarse, por lo que las autoridades aún debían localizarlo y ponerlo a disposición del juez que lleva el caso.

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Más de un año de la muerte de “Micky Hair” / Redes sociales

¿Qué relación tenía con Micky Hair?

Después de la muerte de “Micky Hair” se reveló que Eduardo Ederly González Martínez y la víctima mantuvieron una amistad durante varios años, pero la relación terminó en 2024 por diferencias económicas .

Según la carpeta de investigación que la Fiscalía integró por una denuncia previa de amenazas, además el famoso estilista reconocía adeudos con el empresario: un préstamo de aproximadamente cuatro millones de pesos y más de 3.5 millones relacionados con la construcción de su salón en Polanco.

Estas diferencias forman parte de los antecedentes que se investigan para establecer el posible móvil del homicidio, aunque las autoridades deben determinar si existe responsabilidad penal del empresario.

Días después del asesinato, González Martínez rechazó estar relacionado con el caso y negó cualquier vínculo con el crimen organizado ; también afirmó que la noche del ataque se encontraba en Cancún, Quintana Roo.

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¿Cuál era la relación entre “Micky Hair” y Eduardo Ederly González Martínez? / Redes sociales

¿Quiénes más están implicados en el asesinato del estilista?

La investigación ya había derivado en la detención de tres personas. En diciembre de 2025, José Eduardo “N” fue aprehendido en Azcapotzalco, señalado por presuntamente utilizar un vehículo para bloquear el paso y facilitar la huida de los agresores.

Posteriormente, en abril de 2026, las autoridades cumplimentaron órdenes de aprehensión contra Ángel Jorel “N” y Kevin Anthony “N”, identificados como probables autores materiales del homicidio calificado.

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