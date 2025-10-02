Miguel de la Mora, Micky Hair: Revelan impactante video del momento de su asesinato afuera de su estética

La noche del pasado 30 de septiembre, la industria del espectáculo se estremeció con la noticia del asesinato de Miguel de la Mora, estilista de celebridades, afuera de su estética Micky’s Hair Salón Masaryk. Tras varias indagatorias sobre esta lamentable situación, filtraron el video del momento en el que le quitan la vida al también empresario y amigo de Ángela Aguilar.

La confirmación de la muerte de Miguel Ángel de la Mora causó total revuelo en las redes sociales. Incluso, se comenzaron a difundir cómo quedó la estética en la que le arrebataron la vida, así como el posible sospechosos de este atroz crimen.

Miguel de la Mora fue asesinado afuera de su estética en Polanco / IG: @micky_hair

Te puede interesar: Muere querida actriz de Mujeres asesinas y Como dice el dicho ¿De quién se trata?

¿Qué le pasó al estilista Miguel de la Mora?

El reconocido estilista Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como Micky Hair, fue asesinado en su estética Micky’s Hair Salón Masaryk la noche del 29 de septiembre de 2025 en Polanco, Ciudad de México.

De acuerdo con Carlos Jiménez, ‘C4 Jiménez’, De la Mora fue atacado a balazos por dos sujetos a bordo de una motocicleta justo cuando salía de su salón de belleza. El estilista recibió impactos en la cabeza y cuello, lo que le provocó la muerte en el lugar.

Las autoridades confirmaron que no se trató de un asalto, sino de un ataque directo. Al momento, no se ha esclarecido el móvil del crimen, ni la identidad de los responsables.

“Sobre el homicidio en Masaryk sabemos que NO se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo. Los agresores huyeron en una moto. SSC y la Fiscalía están realizando las investigaciones sobre el caso. Estamos atentos y trabajando de forma coordinada para dar con los responsables” Autoridad de la Alcaldía Miguel Hidalgo

Tras estos hechos, salió a la luz el nombre de un presunto implicado. Según el periodista Carlos Jiménez, se trataría de Eduardo E., con quien la víctima habría mantenido disputas en el pasado.

La persona asesinada anoche en Polanco es Miguel Ángel De La Mora Larios, estilista de famosos en Micky’s hair Masaryk, ubicado en Moliere y Masaryk.

Hasta el momento se maneja un ataque directo y no hay reporte de personas detenidas.



QEPD #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/IXH8go47mo — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 30, 2025

No te pierdas: Muere reconocido actor de Vecinos y La rosa de Guadalupe a los 54 años de edad: ¿De quién se trata?

¿Cuál fue el video que revelaron del momento del asesinato de Miguel de la Mora, estilista de las celebridades?

La tarde de hoy, 1 de octubre, el periodista Carlos Jiménez, ‘C4 Jiménez’, publicó el video del preciso momento en el que asesinaron a Micky Hair, estilista de Ángela Aguilar.

A través de su cuenta de ‘X’, Carlos publicó las imágenes en las que se observa al estilista en plena conversación con su equipo. Minutos después, se dirigió hacia la entrada del edificio, momento en el que apareció el atacante, quien le disparó en cinco ocasiones antes de escapar.

“Una cámara captó el asesinato de Micky Hair. Salió tarde y estaba con sus empleados cuando el sic… fue tras él. Lo alcanzó por la espalda, y le disparó. @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX lo buscan”. Carlos Jiménez

El clip no pasó desapercibido en redes sociales, la mayoría de usuarios se dijeron impactados por este trágico momento. Estos fueron algunos comentarios:



“Qué terrible, pobre hombre”,

“Es muy triste lo que le pasó”,

“Pues en qué andaría metido”,

“Seguro alguien lo puso”

EL ATENTADO Vs MICKY HAIR

El hombre de chamarra blanca es Miguel de la Mora.

Platicaba con sus empleados, y regresó a la puerta del edificio.

Ahí llegó el sicario.

Va de negro y casco.

Le disparó en 5 ocasiones y huyó.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX lo buscan.



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/Ob6ZXuScIQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 1, 2025

Mira: Alessandra Rosaldo estuvo en riesgo de morir tras ser víctima de brujería: “De muerte”

¿Quién fue Miguel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar?

Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como Micky Hair, fue un reconocido estilista y empresario originario de Zapopan, Jalisco, que a sus 28 años se convirtió en uno de los favoritos de celebridades, reinas de belleza e influencers en México.

Era dueño de Micky’s Hair Salón Masaryk en Polanco, Ciudad de México, además de un salón en Guadalajara, donde ofrecía extensiones de cabello premium y tratamientos exclusivos. Su talento y estilo lo llevaron a trabajar con personalidades como Ángela Aguilar, Kenia Os, Natasha Dupeyrón y María Fernanda Beltrán Figueroa, Miss Universo México 2024, entre muchas otras.