Tras el asesinato del estilista Miguel de la Mora, filtran imágenes de como quedó su salón Micky Hair: VIDEO

La tragedia sacudió a Polanco la noche del 29 de septiembre de 2025, cuando un ataque armado terminó con la vida de Miguel de la Mora, reconocido estilista de celebridades y creador de contenido originario de Jalisco. El joven, de apenas 28 años, había construido un nombre en la industria de la belleza gracias a su talento y a la cercanía con figuras como Ángela Aguilar y Kenia Os.

¿Qué pasó en el ataque armado contra el estilista Miguel de la Mora en Micky Hair Polanco?

Las autoridades capitalinas informaron que el asesinato fue un ataque directo. Los agresores, con el rostro cubierto, esperaron a que Miguel de la Mora saliera del salón Micky Hair para abrir fuego. Tras el crimen, huyeron en una motocicleta rumbo al Estado de México, según las primeras revisiones de las cámaras de videovigilancia.

Durante la mañana del 30 de septiembre, entre 20 y 30 patrullas se desplegaron en la zona, cerrando vialidades y reforzando la seguridad en los alrededores. El operativo buscaba preservar la escena del crimen y tranquilizar a los empleados y clientes de negocios cercanos, incluyendo oficinas privadas y diplomáticas.

Aunque no hay detenidos hasta el momento, las primeras versiones apuntan a que el crimen podría estar vinculado a disputas personales o profesionales. La precisión del ataque, el uso de motocicleta para huir y la elección de un punto tan visible hacen pensar que no fue un robo ni un acto al azar.

Así lo compartió Carlos Jiménez:

#CDMX || Anoche en el corazón de #Polanco, El joven empresario Miguel Ángel de la Mora, dueño de Micky’s Hair Salón Masaryk, fue asesinado por dos sujetos en motocicleta

Testigos señalan que el ataque fue directo. Autoridades investigan pic.twitter.com/VSQ3V8C2LV — Moviendo Ideas (@moviendoideas) September 30, 2025

¿Cómo quedó el salón Micky Hair tras el asesinato de Miguel de la Mora en Presidente Masaryk?

Un video difundido por el medio N+ mostró con lujo de detalle cómo quedó el salón Micky Hair tras el asesinato de Miguel de la Mora, estilista de celebridades como Ángela Aguilar y Kenia OS. La fachada del local, ubicado en la exclusiva avenida Presidente Masaryk en Polanco, CDMX, amaneció marcada por el horror: vidrios rotos, una pantalla baleada y fragmentos regados sobre el pavimento evidenciaban la brutalidad del ataque.

N+ / Captura de pantalla N+

El salón, que permaneció cerrado tras el crimen, mostraba daños visibles en su entrada principal. Los cristales estaban completamente destrozados y una pantalla en la recepción recibió un impacto de bala, según reportaron medios. La escena, captada fue escalofriante para las redes sociales.

Las actividades dentro del inmueble fueron suspendidas temporalmente por seguridad. Mientras tanto, trabajadores comenzaron labores de limpieza para retirar los restos de vidrio y tratar de devolver una imagen de normalidad a una de las avenidas más transitadas y lujosas de la capital.

Así fue como quedo el lujoso salón de Miguel de la Mora:

¿Quién era Miguel de la Mora, el estilista de Ángela Aguilar y otras influencers mexicanas?

Miguel de la Mora, mejor conocido como ‘Micky Hair’, fue un reconocido estilista mexicano especializado en extensiones brasileñas premium y cambios de look de alto impacto. Su talento, técnica y carisma lo llevaron a convertirse en uno de los favoritos de celebridades e influencers, incluyendo a Ángela Aguilar, con quien colaboró en varias ocasiones y a quien transformó con uno de sus trabajos más virales.

Propietario de Micky’s Hair Salon, con sucursales en Zapopan, Jalisco, y en Polanco, Ciudad de México, Miguel ofrecía transformaciones capilares exclusivas y personalizadas. Sus salones eran frecuentados por figuras públicas que buscaban un estilo único, desde el diseño de color hasta el volumen perfecto, todo bajo la firma de Micky.

Uno de sus trabajos más comentados fue el radical cambio de imagen de Ángela Aguilar, a quien aplicó 300 gramos de extensiones brasileñas premium, además de un diseño de color que le dio volumen, brillo y un estilo completamente renovado. Este procedimiento se volvió tendencia en redes sociales tanto por el resultado como por el elevado costo del servicio. Gracias a su creatividad y precisión técnica, Miguel atendió a influencers como Priscy Escoto, Sofía Jiménez y Regina Peredo, consolidándose como uno de los estilistas más solicitados en la industria de la belleza en México.