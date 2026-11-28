Han pasado casi dos años desde el asesinato de Valeria Márquez, una empresaria, modelo e influencer mexicana de 23 años. Hasta el día de hoy, el hecho sigue dando de qué hablar, ya que ocurrió durante una transmisión en vivo para redes sociales.

Muchos han sentido curiosidad por cómo se encuentra su tumba actualmente. ¿Está abandonada? Te mostramos cómo luce.

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Valeria Márquez murió en 2025 / Redes sociales

¿Cuándo y cómo asesinaron a Valeria Márquez, influencer mexicana?

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025, mientras realizaba una transmisión en vivo desde su estética en Zapopan, Jalisco. Durante la emisión, la joven mencionó que ya quería retirarse del lugar, pero que no podía hacerlo, ya que le habían dicho que le llegaría un regalo costoso.

De hecho, momentos antes había entrado un repartidor para dejarle un peluche y un café. Posteriormente, el responsable entró al establecimiento y, tras confirmar su identidad, le disparó en múltiples ocasiones, ocasionándole la muerte.

El agresor huyó de la escena mientras que una empleada, identificada como Erika, se apresuró a apagar la transmisión. El video del hecho se viralizó rápidamente y los internautas comenzaron a sospechar de la trabajadora, pues consideraban que había actuado de una forma “bastante calmada” ante lo ocurrido.

Por supuesto, la Fiscalía General de Justicia de Jalisco abrió una carpeta de investigación. En tanto que los internautas también empezaron a sospechar de Vivian de la Torre, una amiga de Valeria. Se decía que ella fue la que le insistió a la joven para que se quedara en el lugar. Vivian siempre defendió su inocencia.

Hace apenas algunos meses, la autoridad mencionó que el crimen habría sido orquestado por un criminal, a petición de su hijo Francisco, con quien Márquez habría tenido una relación tóxica. De hecho, la hoy occisa llegó a decir meses antes de su muerte que una expareja la estaba acosando y amenazando.

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Valeria Márquez fue asesinada en una transmisión en vivo / Redes sociales

La tumba de Valeria Márquez, influencer asesinada, en 2026

Hace algunas semanas, una usuaria identificada como ‘Tita Kary’ compartió unas imágenes de la tumba de Valeria Márquez. Mencionó que había ido a este lugar por el Día de Muertos. A diferencia de otros famosos que ya han fallecido, el último lugar de descanso de la joven parece estar bien cuidado.

Por lo que se puede observar en las imágenes, el lugar tiene unas mariposas de plástico y algunos arreglos florales, así como un rehilete. El post fue muy comentado en redes sociales y los fans se emocionaron de que el nicho se viera bien.

Aunque la familia no ha dado muchas declaraciones al respecto, suele usar las redes sociales de Valeria para dedicarle emotivos mensajes en los que expresa lo mucho que la siguen extrañando.

¿Hay detenidos por el asesinato de Valeria Márquez?

En agosto, las autoridades de Jalisco detuvieron a Iván Martín ‘N’ como posible coautor “material” en el asesinato de Valeria Márquez. En ese mismo mes, también se detuvo al padre de Francisco, quien se dice que habría sido el autor intelectual.

Desafortunadamente, Francisco sigue en calidad de prófugo. En su momento, apareció en redes sociales y aseguró no estar involucrado en el crimen de su expareja.

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