¿Cuánto pagó Ángela Aguilar por las extensiones que le puso Miguel de la Mora en Micky Hair Salon?

El pasado 30 de septiembre, se dio a conocer el asesinato de Miguel de la Mora, mejor conocido como “Micky hair”, estilista de celebridades y dueño de Micky’s Hair Salón Masaryk en Polanco. La noticia generó conmoción, ya que Miguel, de apenas 28 años, era amigo cercano de figuras como Ángela Aguilar y había trabajado con varias personalidades del medio.

El asesinato fue registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. Usuarios y medios compartieron imágenes del lugar del crimen y detalles sobre cómo ocurrió el ataque.

De acuerdo con reportes de Carlos Jiménez, ‘C4 Jiménez’, Miguel fue atacado a balazos por dos sujetos a bordo de una motocicleta cuando salía de su salón de belleza. Recibió impactos en la cabeza y cuello, lo que provocó su muerte casi inmediata. Las autoridades confirmaron que no se trató de un asalto, sino de un ataque directo, aunque aún se desconocen los motivos y la identidad de los responsables.

¿Quién es Miguel Ángel de la Mora, estilista de las estrellas? / Redes sociales

¿Quién asesinó a Micky hair, estilista de Ángela Aguilar?

Hasta ahora, no se ha dado a conocer públicamente la identidad del responsable del asesinato de Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como “Micky Hair”, ocurrido la noche del 29 de septiembre de 2025 en Polanco, Ciudad de México. No obstante, las autoridades han señalado a Eduardo E., exsocio del estilista, como uno de los principales y presuntos sospechosos por sus disputas del pasado. Cabe destacar que De la Mora había solicitado una orden de restricción contra dicha persona en 2024 por amenazas y fraude.

El ataque fue perpetrado por dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes dispararon al estilista al menos cinco veces antes de escapar. Las autoridades confirmaron que no se trató de un robo ni extorsión, calificando los hechos como un ataque directo.

¿Quién fue Micky hair, estilista de Ángela Aguilar?

Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como Micky Hair, era originario de Zapopan, Jalisco, y a sus 28 años se había convertido en uno de los estilistas más reconocidos de México. Dueño de salones en Polanco y Guadalajara, se especializaba en extensiones de cabello premium y tratamientos exclusivos. Entre sus clientes destacaban Ángela Aguilar, Kenia Os, Natasha Dupeyrón y la Miss Universo México 2024, María Fernanda Beltrán.

Su talento y estilo lo convirtieron en uno de los favoritos de celebridades e influencers y su trabajo era reconocido por la calidad de los servicios y la exclusividad de los productos que utilizaba en sus salones.

¿Cuánto pagó Ángela Aguilar por sus extensiones de cabello con Micky Hair?

Tras el lamentable asesinato de Micky hair, se recordaron algunos detalles de su clientela y los costos de sus servicios premium. Según información compartida por influencers, Ángela Aguilar se colocó 300 gramos de extensiones premium y realizó un cambio de color en Micky Hair Salon.

De acuerdo con cotizaciones publicadas en redes por Priscila Escoto, las extensiones brasileñas de alta calidad tienen un costo aproximado de 500 a 580 pesos por gramo. Esto indicaría que Ángela presuntamente habría pagado entre 150 mil y 174 mil pesos, sin contar otros servicios adicionales como el cambio de color o las bebidas premium que ofrece el salón, como Bailey’s, con un costo extra de aproximadamente 190 pesos por bebida. Sin embargo, este es un aproximado, dado que la hija de Pepe Aguilar no ha revelado cuánto fue lo que gastó por sus extensiones en dicho establecimiento. Por esta razón, lo anterior queda en calidad de RUMOR.

No obstante, otros clientes como Ivanna González también revelaron en TikTok que habían pagado más de 118 mil pesos por extensiones y decoloración.

