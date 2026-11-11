Exfutbolista de la Liga MX detenido por el presunto tráfico de relojes falsos; ¿cuál sería su sentencia?

Un nuevo escándalo legal se cierne sobre la farándula mexicana. En medio de los dimes y diretes por la nueva denuncia en contra de Vadhir ‘N’ por presunto abuso, se reporta la detención de Pedro Hernández, un exfutbolista mexicano, por el presunto tráfico de relojes falsos. Te contamos lo que se sabe hasta el momento.

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Pedro Hernández fue portero en la Liga MX / Imagen generada con IA

La detención de Pedro Hernández, exfutbolista de la Liga MX

De acuerdo con información oficial, Pedro Hernández, quien fungió como portero del equipo Atlas en su momento, fue detenido en Estados Unidos el pasado martes 10 de noviembre como sospechoso de encabezar una red de tráfico de relojes falsos

Según lo mencionado por el Departamento de Justicia estadounidense y la Fiscalía de los Estados Unidos, supuestamente el exjugador de 45 años habría utilizado un negocio de importación y exportación para recibir los productos en Nuevo Laredo, Texas, para después mandarlos a México, asegurándoles a sus clientes que eran piezas de lujo originales.

Todo esto se deriva de una investigación realizada entre 2025 y 2026; se dice que las autoridades cuentan con las pruebas suficientes para acusarlos formalmente. El caso tomó fuerza tras el hallazgo de un cargamento con cuatro relojes falsificados en Alaska el pasado 5 de octubre, el cual iba rumbo a Laredo.

Y es que los reportes indican que se tienen fotografías y registros de envíos relacionados con el caso. Por otra parte, el material encontrado fue examinado por un experto en joyería, quien habría confirmado que eran falsificaciones. Hernández fue arrestado en espera de un juicio.

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La investigación contra el exfutbolista comenzó en 2025 / Redes sociales

¿Cuál será la sentencia que recibiría Pedro Hernández, exfutbolista de la Liga MX, en caso de ser culpable por el tráfico de relojes falsos?

De manera oficial, se sabe que Pedro Hernández permanece bajo custodia mientras continúa su proceso penal. Hasta el momento, las autoridades no han dado una mayor actualización sobre el asunto.

No obstante, diversos medios han mencionado que, en caso de ser culpable, el hombre podría enfrentar una condena de hasta 10 años de prisión en una cárcel federal, así como una multa que podría ascender hasta los dos millones de dólares.

Hasta el momento, ninguno de sus familiares ha querido pronunciarse al respecto. En tanto que sus fans han lamentado los hechos; algunos también le han deseado lo mejor, mientras que otros simplemente piden que, si es responsable, se haga justicia.

Posible sentencia contra el exfutbolista Pedro Hernández / Redes sociales

¿Quién es Pedro Hernández, exfutbolista de la Liga MX detenido por presunto tráfico de relojes falsos?

Pedro Hernández Calderón es un exfutbolista mexicano que jugó en la Liga MX. Es originario de Guadalajara. Actualmente tiene 45 años y llegó a colaborar con varios equipos nacionales, en su mayoría como portero.

Su debut fue en 2003, en los Delfines de Coatzacoalcos, equipo que estaba en primera división en aquel entonces. A partir de allí, se le vio en otros clubes como Atlas, Santos Laguna y Necaxa. A lo largo de su carrera, participó en 32 partidos, siendo el último en 2012.

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