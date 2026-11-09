Ricardo Crespo, tras 5 años encarcelado por presunto abuso sexual contra su hija, Chao dice: “Me sentí defraudado”

Chao, quien compartió escenario con Ricardo Crespo en el show Caballeros cantan, habló por primera vez sobre cómo vivió la detención de su compañero, ocurrida a principios de 2021, por presunto abuso sexual contra su hija, motivo por el que, meses después, lo condenaron a 19 años de cárcel.

Chao y Ricardo Crespo en “Caballeros cantan” / Archivo TVNotas

¿Qué opina Chao sobre el encarcelamiento de Ricardo Crespo?

El actor asegura que se sintió defraudado por Ricardo Crespo. “Realmente, el que era muy amigo de él era Agustín Arana. Nosotros teníamos una relación laboral. Nunca estuve después de trabajar con él en una reunión. Ahora está en la cárcel. En lo personal, me sentí abusado también, porque uno trabaja y no sabe con quién. Nunca voy a hablar mal de un compañero, pero siento que sí abusó de nuestra confianza”.

Agregó que sí fue una situación que alarmó a los integrantes del grupo: “Yo no tengo hijas, tengo un hijo, pero por ejemplo, Lisardo, que tiene una hija más o menos de la edad, pues decíamos: ‘Imagínate que te dice: Hoy deja a tu hijo, a tu hija, que venga mi casa’. No sé si nosotros hubiéramos dicho que sí. Gracias a Dios no pasó, pero me sentí defraudado, abusó de nuestra confianza y de algo que estábamos haciendo juntos. Uno hace siempre ‘migas’ con los compañeros. Piensas que trabajas con gente bien. Dios pone las cosas en su sitio. Siento que él está donde tiene que estar, que es una persona mala y enferma, pero se merecía lo que está viviendo”.

Nos dice que, en uno de los tantos ensayos que tuvieron, pudo compartir con la víctima sin imaginar lo que sucedía:

Vino un par de veces a un ensayo de ‘Caballeros cantan’. Coincidió con la hija de Lisardo. Estaban muy bien juntas y platicaban. ¿Quién iba a pensar todo lo que pasaba? Cuando salió la noticia, todos estábamos así de: ‘¡¿Qué onda?!’, pero 2 días después el mismo Agustín fue a investigar y nos dijo que, lamentándolo mucho, sí era culpable. Chao

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Ricardo Crespo detenido en 2021 / Archivo TVNotas

Chao hizo canción en apoyo a quienes han sufrido acoso en algún momento

En su era de compositor, nos confiesa que, tras todo este suceso, creó un tema musical en pro de quienes han sufrido una situación similar, la cual aún no lanza. “Hice una canción, que en algún momento lanzaré, de apoyo a las víctimas de acoso, porque incluso de las cosas malas se puede crear”.

El cantante está un tanto alejado del medio, pero confiesa que está trabajando mucho en producción de series y películas:

“Estoy un poco retirado de las cámaras. Tengo una productora de contenido. Estoy escribiendo y haciendo una película y una serie, pero todo como productor y escritor. Entonces, tenemos muy poquito tiempo, pero voy a estar detrás de las cámaras. Ya me veo muy viejito. Entonces, prefiero mejor estar atrás. Chao

Asegura que, a lo largo de su trayectoria, la fama no ha sido su objetivo. El originario de España destacó que nuestro país le abrió las puertas desde que daba sus primeros pasos en el medio artístico: “Nunca he sido un artista de esos que quiere aparecer en todos lados. De hecho, al principio, era hasta tímido. Empecé como compositor y de repente a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de hacerme cantar mis discos. Me fue muy bien y comencé a trabajar mucho en México. Toda mi carrera la hice aquí. Tengo una familia, un hijo mexicano, una esposa y muchísimos amigos mexicanos, pero la verdad, nunca he tenido este afán de ser el famoso que todo el mundo conoce”.

Finalmente, expresó: “Soy mucho más humanista, me fijo más en la gente, me gusta ver y escribir historias, por eso siempre me ha gustado componer canciones. Ahorita empecé a hacer esto, que es otra versión: Escribir guiones, historias que salen del corazón. Me llena y estoy más tranquilo”.

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Chao hizo canción para personas que sufrieron algún abuso / Archivo TVNotas

¿Quién es Chao y cuál su trayectoria?

Cantante español que llegó a nuestro país a finales de la década de los 80, con discos como: Amor sin límite , Cruzando el tiempo y En Madrid .

, y . Su debut en las novelas fue en Tenías que ser tú , donde fue el protagonista. También lo vimos en el melodrama Gitanas (2004, foto). Por más de 2 décadas ha trabajado para diversas televisoras.

, donde fue el protagonista. También lo vimos en el melodrama (2004, foto). Por más de 2 décadas ha trabajado para diversas televisoras. Sus últimos trabajos fueron en: Sin miedo a la verdad y Las estrellas bailan en hoy, en 2022.

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Ricardo Crespo figura importante en los 90s / Archivo TVNotas

Trayectoria y carrera de Ricardo Crespo

Debutó como modelo y después perteneció a la última alineación del grupo Garibaldi

Después debutó como actor en 2003, en la novela De pocas, pocas pulgas , y trabajó durante 2 décadas en novelas, teatro y series.

, y trabajó durante 2 décadas en novelas, teatro y series. El 15 de febrero de 2021, fue detenido tras una denuncia formal , donde lo señalaban de presunto abuso sexual de su propia hija.

, donde lo señalaban de presunto abuso sexual de su propia hija. La víctima compartió que los abusos fueron desde que tenía 5 años hasta los 14.

Tras pasar 15 meses en prisión preventiva, le dictaron sentencia de 19 años en la cárcel.

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