ExGaribaldi ¡en la cárcel! formó su grupo musical y participa en “La voz penitenciaria”

Nos enteramos de que el cantante Ricardo Crespo, quien cumple condena de 19 años en el Reclusorio sur de la CDMX por abuso s… en contra de su hija, formó un grupo musical y participa en el concurso de canto La voz penitenciaria. Richy Zagal, ganador de ‘Todos quieren fama’ forma parte del jurado y nos platicó cómo se encuentra el exGaribaldi.

“Me invitaron como juez de honor a esta sexta edición. La organiza la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la CDMX y estuvimos en la selección de los participantes. Recorrimos todos los reclusorios de la capital para sacar a dos participantes de cada penal: un solista y un grupo”.

“En el Reclusorio sur conocí a Ricardo. Participó como solista con la canción ‘Usted no sabe’ y lo muy hizo bien. Pero la leyó. También lo hizo en grupo con un tema de los Bee Gees, que les quedó excelente. Pasaron como grupo y van a representar al Reclusorio Sur”. Richy Zaga

“A mí me comentaban que había un integrante de Garibaldi y yo no esperaba mucho, pero cuando lo escuché, me sorprendió. Vi que es muy afinado. Tiene muy buena armonía. Es de mis favoritos para ganar un buen lugar en la final que será el 28 de junio en Santa Marta. El ganador grabará un disco”.

“Hay participantes de todos los centros penitenciarios a nivel nacional. Van a hacer eliminatorias. Propuse hacer batallas como lo hicimos en el reality de TV Azteca de uno contra uno e ir sacando”.

Así se encuentra Ricardo Crespo

¿Pudiste platicar con Ricardo?: “Sí. Le pregunté: ‘¿Cómo estás?’ y me dijo: ‘¡Está ca…! Estamos tratando demostrar mi inocencia’. Yo no sabía por qué está ahí, hasta que le pregunté al director”.

“Emocionalmente se ve triste. Físicamente, se ve un hombre fuerte y sano. Por el delito que está te esperarías que se viera mal. No se ve que lo golpeen o abusen de él. Se ve cuidado. Tiene tiempo para hacer ejercicio y está en buen estado físico”.

¿Tiene protección especial?: “No, no vi nada de eso. Lo vi con los participantes. Tranquilo, caminando y sentado. Él formó un grupo musical y ensayan diario. No recuerdo el nombre de los otros, pero uno también es músico y hacen buena dupla”.

“Me dijo la subdirectora del reclusorio que Ricardo es muy cooperativo. Es un interno que no causa problemas. Tiene buena conducta. Trata de superarse. Apoya el arte y a sus compañeros. Dicen que a veces se le sube y no se deja dar consejos”.

“Es una persona a la que sus compañeros lo quieren mucho porque en las dos participaciones que tuvo, como solista y como grupo, se pararon a aplaudirle. Aunque me dicen que no es de hacer muchas amistades”.

“Ricardo estaba muy emocionado por el concurso. Al final me eché un palomazo con su grupo. Cantamos ‘Tú de que vas’ y le di algunos consejos”.

“Pasé por todos los centros y vi todo tipo de personas, a los de máxima seguridad, aislados y peligrosos. Y veo en su cara que es una persona que no pertenece a ese lugar”.

“Se siente su vibra. Las personas que nos dedicamos al arte somos más sensibles”, finalizó.

¿Quién es Ricardo Crespo y por qué está en prisión?

Comenzó su carrera en la última generación del grupo Garibaldi, a finales de la década de los 90.

En 2003 participó como actor en la telenovela infantil De pocas, pocas pulgas. A esta le siguió ‘Piel de otoño’, la serie ‘Sexo y otros secretos’, ‘A que no me dejas’, ‘Hasta que te conocí', ‘Antes muerta que Lichita’, ‘Corazón que miente’, La candidata, ‘Su nombre era Dolores’, ‘La Jenn que yo conocí', ‘El señor de los cielos’, ‘Por amar sin ley’ y ‘Un poquito tuyo’.

Los últimos trabajos que realizó como actor fueron ‘Control Z’, ‘La Piloto 2’, ‘Súbete a mi moto’ y el programa ‘Ponte Fit’.

También formó parte del grupo ‘Los caballeros cantan’, junto a Lisardo, Chao, Agustín Arana y Manuel Landeta cantando covers de baladas pop.

Ricardo y la modelo colombiana María Angélica Rodríguez iniciaron una relación.

En 2002 se convirtieron en padres de su primer hijo y años más tarde de una niña.

En 2017 se divorciaron.

En 2021 fue acusado por su hija por abuso. Fue arrestado y, un año después, condenado a 19 años de prisión, una multa y reparación del daño por corrupción de menores.

