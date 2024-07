Manuel Landeta, Chao, Lisardo, Agustín Arana y Pablo Monsar se presentan en ´Caballeros cantan´

Con cinco años de creado el concepto ´Caballeros cantan´, Manuel Landeta, Lisardo, Chao, Agustín Arana y Pablo Monsar que recientemente se integró, ha sido todo un éxito.

Y lo mostraron la noche de este pasado sábado en el Foro 1869 de la CDMX donde por hora y media deleitaron a todo el público que logró un sold-out (localidades agotadas).

SHOW CABALLEROS CANTAN / Liliana Carpio/TVNOTAS

No te pierdas:Partricio Cabezut revela entre lágrimas los “daños colaterales” por el pleito legal con su ex

¿De qué trata ‘Caballeros cantan’?

La velada comenzó con temas como ´Yo viviré´, ´Mientes´, y ´Tú de qué vas´ para después dar paso a un mix grupero con hits como ´Que nadie sepa mi sufrir´ y ´Amor prohibido´, entre otros. El momento íntimo llegó con clásicos de Bee Gees y Los Beatles, así como el tema ´Love me like you do´ de Ellie Goulding, para después dar paso a un popurrí pop con temas como ´Es mejor así´, ´Claridad´, ´Bailando´, ´Reggaeton lento´ y ´Despacito´, entre muchos más.

Antes de la función se llevó a cabo una alfombra roja donde desfilaron la protagonista de la telenovela ´Fugitivas´, Sachi Tamashiro, quien además funge como una de las productoras del espectáculo, Coco Levy y su novia Sussan Taunton, Imanol, Eugenia Cauduro y Paola Toyos, entre otros.

Mira: Susana Zabaleta soñó al hijo que adoptaría antes de conocerlo, ¿más allá de explicaciones científicas?

SHOW CABALLEROS CANTAN / Liliana Carpio/TVNOTAS

En cuanto a los integrantes de este concepto, Lisardo nos dijo: “Somos amigos. Hemos convivido en muchos musicales y eso ha creado una unión increíble”.

Por su parte Agustín Arana nos comentó “nos divertimos mucho haciéndolo y la gente se lleva un gran sabor de boca escuchando canciones que ya conocen interpretadas a nuestro estilo y nos encontramos estrenando banda”.

Checa: Irina Baeva reacciona a críticas y reconoce que: “Te puede afectar y doler, soy un ser humano”

MSHOW CABALLEROS CANTAN / Liliana Carpio/TVNOTAS

¿Cuándo se presenta ‘Caballeros cantan’?

Debido al éxito de esta presentación, ´Caballeros cantan´ volverán a estar en este lugar ubicado en Avenida Insurgentes Sur 1869 el próximo 19 y 20 de julio.